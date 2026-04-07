Repudio global tras la más reciente amenaza de Trump contra Irán: “Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, emitió este martes en la mañana una nueva advertencia a Irán, recordando a la nación persa que el plazo establecido por él para que se reabra el estrecho de Ormuz expirará el martes por la noche. “Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá”, escribió en su plataforma Truth Social.

Texto: Alba Ciudad (LBR) y Agencias

Según el mandatario, en la república islámica se ha producido un cambio “completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes”, por lo que puede “ocurrir algo revolucionariamente maravilloso”. Agregó: “¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo”.

El domingo, Trump lanzó un ultimátum a Irán, dándole una fecha precisa para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. “¡Martes, 20:00 horas, hora del Este!”, escribió. Esta agresiva retórica de Trump se produjo un día después de su ultimátum de 48 horas a la República Islámica, posteriormente aplazado, para llegar a un acuerdo o abrir el importante canal marítimo, en el que también advirtió que, de no cumplirse, se desataría “el infierno” sobre Irán. Ha prometido atacar todas las centrales eléctricas, puentes y plantas desalinizadoras de agua del país.

Llaman a militares a desobedecer órdenes

La afirmación de Trump causó el repudio de numerosos políticos. Alexandria Ocasio-Cortez, congresista demócrata estadounidense, instó en sus redes sociales a los militares estadounidenses a no acatar órdenes ilegales: “A todos los miembros de la cadena de mando del Presidente: Tienen el deber de negarse a cumplir órdenes ilegales. Eso incluye llevar a cabo esta amenaza”. Ella afirma que lo esgrimido por Trump es “una amenaza de genocidio y justifica su destitución. Las facultades mentales del presidente se están deteriorando y no se puede confiar en él”.

Otros dirigentes del partido demócrata estadounidense acusaron que el mensaje presidencial traspasa límites jurídicos. Según reportó The Guardian, varios líderes calificaron la declaración como “una amenaza de cometer un crimen de guerra”, apuntando a que el objetivo implícito —infraestructura civil y población— vulneraría principios básicos del derecho internacional humanitario.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, endureció el tono. De acuerdo con el mismo medio, sostuvo que Trump está “delirando como un desequilibrado” y advirtió que este tipo de retórica “no solo pone en riesgo vidas inocentes, sino que además aísla a Estados Unidos de sus aliados tradicionales”.

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, habitualmente alineada con Trump, criticó la deriva del conflicto y llamó a evitar una guerra abierta, en lo que diversos analistas interpretan como una señal de incomodidad dentro del oficialismo. También el congresista Thomas Massie ha advertido sobre los límites constitucionales de una eventual acción militar sin autorización del Congreso, tensionando el debate sobre el uso de facultades presidenciales en contextos de guerra.

Condena papal

El Papa León XIV afirmó este martes que “no es aceptable la amenaza contra todo el pueblo de Irán”, en referencia al ultimátum lanzado por Donald Trump. “Invito a los ciudadanos de todos los países implicados a ponerse en contacto con las autoridades, los líderes políticos y los congresistas para pedirles, decirles que trabajen por la paz y que rechacen la guerra armada”, añadió el máximo dirigente de la Iglesia Católica.

Según el Papa, “hay motivos de Derecho Internacional (para decir que esta amenaza no es aceptable) pero también están en juego algunas cuestiones morales, por el bien del pueblo. Quiero invitar a todos a pensar de corazón, realmente, en tantos inocentes, muchos niños y ancianos totalmente inocentes, que serían víctimas de esta escalada”.

Ha sido la condena más explícita pronunciada por el Pontífice en lo que va de guerra. Lo ha hecho este martes a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, en declaraciones a un grupo de periodistas.

Reacciones en Irán

En Irán, miles de personas formaron este martes cadenas humanas ante centrales eléctricas y puentes en distintas ciudades de Irán para protestar contra las amenazas de ataques de Trump. En Teherán, cientos de personas se congregaron ante la mayor central eléctrica del país, Damavand, portando banderas de Irán y condenaron las amenazas estadounidenses de atacar infraestructuras vitales, según imágenes difundidas por la televisión estatal iraní.

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El gobierno de Teherán, por su parte, promete que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser lo que era, especialmente para Washington y Tel Aviv. Las autoridades del país afirmaron también que están preparando un “nuevo orden” en el golfo Pérsico. Asimismo, Irán ha afirmado en repetidas ocasiones que no iba a renunciar de su programa nuclear pacífico.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aseguró que 14 millones de personas respondieron a las campañas oficiales y se ofrecieron para combatir en caso de una invasión terrestre de Estados Unidos. El propio mandatario afirmó que él también se sumaría.

Por otro lado, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) advirtió que una escalada adicional por parte de Estados Unidos provocaría una respuesta que trascendería el ámbito regional. Según declaraciones difundidas por medios iraníes, el CGRI señaló que si Washington “cruza las líneas rojas”, la respuesta iraní apuntará contra infraestructuras estratégicas estadounidenses y de sus aliados, con el objetivo de privarlos del acceso al petróleo y gas de la región durante años. La advertencia se produce mientras Teherán mantiene su estrategia de presión sobre rutas energéticas y activos militares vinculados a Estados Unidos e Israel.

Siguen los ataques estadounidenses e israelíes

En paralelo, el gobierno iraní ha denunciado varios ataques contra la estratégica isla de Jarg, la principal terminal petrolera iraní y por la que pasa el 90% de las exportaciones de crudo de la República Islámica, según la agencia de noticias Mehr. La ofensiva tiene lugar a pocas horas de que expire el plazo impuesto por Trump para que Irán reabra el estrecho de Ormuz: las 8 de la noche en Washington.

Irán también denunció que fueron bombardeadas en las últimas horas una sinagoga judía en Teherán (ver video abajo), el Instituto de Investigación Aeroespacial, varios puentes, vías ferroviarias y un mercado, entre otros, causando seis muertos y cinco heridos, mientras la república islámica contiene el aliento ante los posibles ataques contra su infraestructura energética.

Por otro lado, el Ejército de Irán ejecutó este lunes ataques con drones contra bases militares de Estados Unidos en Kuwait y Arabia Saudita. La operación incluyó el despliegue de aeronaves no tripuladas de alta precisión para destruir infraestructuras estratégicas estadounidenses.

Crímenes de guerra

El domingo, Trump lanzó un ultimátum a Irán, dándole una fecha precisa para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. “¡Martes, 20:00 horas, hora del Este!”, escribió.

Trump hizo amenazas de “volar y aniquilar por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la Isla de Jarg, y posiblemente todas las plantas de desalinización”, lo que numerosos expertos afirman que, de concretarse, constituyen crímenes de guerra, pues las infraestructuras civiles no deben ser tocadas en conflictos militares.

El miércoles pasado, Trump redobló la apuesta en un discurso en horario estelar, diciendo que “vamos a golpear muy duro a todas y cada una de sus plantas generadoras de electricidad y probablemente de manera simultánea”.

El domingo pasado, el mandatario estadounidense también amenazó conque los “malditos locos” de Irán vivirían “en el infierno” si no abrían “el jodido estrecho”. El lunes, afirmó que Estados Unidos está dispuesto a devolver a Irán “a la Edad de Piedra”.

Javier Ruiz, abogado y profesor en Derecho Internacional Público, Especialista avanzado en La Haya y Consejero de Víctimas ante la Corte Penal Internacional, dijo al medio argentino Clarín que “los asesores de Trump le están diciendo que destruir infraestructuras de Irán es un objetivo legítimo y eso es una equivocación. Lo que están haciendo es promover crímenes de guerra”.

Explicó que “la guerra de asedio, la guerra de demolición, primero son crímenes de guerra, tipificados en el Estatuto de Roma en el artículo 7 de la Corte Penal Internacional. Y segundo, la infraestructura, la destrucción de la infraestructura de Irán como un objetivo legítimo también es un crimen de guerra”.

Ruiz va más allá y advierte sobre el llamado de Trump al exterminio de una civilización. “El exterminio en sí mismo entraña un crimen de lesa humanidad y no un crimen de guerra. Porque hay un plan sistemático o político”.