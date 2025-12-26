La Orquesta Billo’s Caracas Boys es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), otorgó a la emblemática Orquesta Billo’s Caracas Boys el certificado que la acredita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, por su destacada trayectoria en el medio musical.

Texto: Prensa MPPC (Dayana Martínez) / Foto: Cortesía

La entrega del reconocimiento se llevó a cabo durante el “Gran concierto navideño, celebrado el pasado viernes 19 de diciembre en la plaza Pocaterra del municipio Libertador, estado Carabobo. El acto contó con la presencia del gobernador de la entidad, Rafael Lacava; el director del Gabinete Estadal de Cultura, Luis Salvador Feo La Cruz, y el alcalde Óscar Orsini, quienes destacaron la importancia de la agrupación para la cultura venezolana.

Desde su fundación en 1940 por el maestro Luis María “Billo” Frómeta, la “orquesta más popular de Venezuela” ha musicalizado las navidades del país y las celebraciones familiares.

Cabe destacar que este reconocimiento se suma al otorgado en 2024 al maestro Billo Frómeta como Portador Patrimonial de la Nación, honrando su invaluable contribución a la música que ha trascendido generaciones.

De esta manera, el Estado venezolano afianza su compromiso con la preservación de las expresiones artísticas, la memoria histórica y la identidad cultural del país.