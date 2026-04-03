Irán asesta duros golpes a la Fuerza Aérea de EE.UU., luego de que Trump dio por acabada su defensa antiaérea

Posible tercer avión militar derribado

A primeras horas del sábado, aparecieron fotos de otro caza enemigo derribado por Irán.

La agencia Tasnim, que compartió las imágenes, no especificó si sería una aeronave estadounidense o israelí.

Dado que en las imágenes solo se puede observar el escape del motor, el corresponsal militar del citado medio sostuvo que podría tratarse de un F-16 o F-35, siendo la del F-16 “la hipótesis más probable”.

Balance desalentador para EE.UU.

Con al menos 2 aviones militares derribados y 2 helicópteros alcanzados, Irán ha asestado un duro golpe a la aviación estadounidense en una sola jornada. Los derribos, además, ocurrieron apenas 2 días después que Donald Trump asegurara en su discurso ante la nación que EE.UU. hizo “desaparecer” a la Armada y Fuerza Aérea de Irán, “diezmando” a la Guardia Revolucionaria, y dejó “prácticamente agotados o inutilizados” sus misiles.

“Trump ha dicho por enésima vez que han destruido las Fuerzas Armadas de Irán. Pues bien, si las han destruido, ¿entonces los misiles que caen sobre las cabezas de sus comandantes y oficiales caen desde Marte?“, ironizó previamente el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abolfazl Shekarchi.

Tras los últimos fracasos de la aviación militar de EE.UU., el Comando Naval de la Guardia Revolucionaria concluyó que “es hora de que el comandante de la Fuerza Aérea de EE.UU. se sume a la lista de destituciones en el Ejército estadounidense”.

El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM), entretanto, guarda silencio.