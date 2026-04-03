Irán asesta duros golpes a la Fuerza Aérea de EE.UU., luego de que Trump dio por acabada su defensa antiaérea

La Fuerza Aérea de Estados Unidos sufrió este viernes al menos 2 importantes pérdidas en plena agresión contra Irán. Dos aviones militares fueron derribados en incidentes separados y también hubo reportes de que fuego iraní alcanzó 2 helicópteros de rescate estadounidenses.
Texto: RT
A continuación, todo lo que se sabe hasta el momento sobre una de las jornadas más turbulentas para la aviación militar de EE.UU.:
Caza derribado
- Irán derribó un caza estadounidense sobre su territorio. Uno de los pilotos fue rescatado con vida, mientras continúa la búsqueda del copiloto, cuyo destino por el momento se desconoce.
- EE.UU. no dio detalles oficiales sobre el suceso. La prensa iraní reportó sobre el derribo de un F-35, pero funcionarios estadounidenses comentaron a los medios locales, bajo condición de anonimato, que se trató de un F-15E.
Avión de combate derribado
- Paralelamente, se estrelló en el golfo Pérsico un A10 Warthog estadounidense, que sobrevolaba las aguas al sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz.
- El aparato se habría estrellado casi al mismo tiempo que el F-15E, que cayó en territorio iraní, según fuentes del New York Times.
- El único piloto a bordo fue rescatado sano y salvo, agregaron las fuentes del periódico.
- La ABC reportó que la aeronave logró llegar hasta territorio kuwaití, donde se estrelló, y que el piloto se eyectó con éxito.
Dos helicópteros alcanzados
- Durante las operaciones de búsqueda y rescate del F-15, dos helicópteros militares estadounidenses UH-60 fueron alcanzados por fuego iraní, según fuentes de NBC News.
- Pese al ataque, todos los tripulantes se encuentran a salvo, aunque hubo heridos leves entre el personal militar.
Posible tercer avión militar derribado
- A primeras horas del sábado, aparecieron fotos de otro caza enemigo derribado por Irán.
- La agencia Tasnim, que compartió las imágenes, no especificó si sería una aeronave estadounidense o israelí.
- Dado que en las imágenes solo se puede observar el escape del motor, el corresponsal militar del citado medio sostuvo que podría tratarse de un F-16 o F-35, siendo la del F-16 “la hipótesis más probable”.
Balance desalentador para EE.UU.
Con al menos 2 aviones militares derribados y 2 helicópteros alcanzados, Irán ha asestado un duro golpe a la aviación estadounidense en una sola jornada. Los derribos, además, ocurrieron apenas 2 días después que Donald Trump asegurara en su discurso ante la nación que EE.UU. hizo “desaparecer” a la Armada y Fuerza Aérea de Irán, “diezmando” a la Guardia Revolucionaria, y dejó “prácticamente agotados o inutilizados” sus misiles.
“Trump ha dicho por enésima vez que han destruido las Fuerzas Armadas de Irán. Pues bien, si las han destruido, ¿entonces los misiles que caen sobre las cabezas de sus comandantes y oficiales caen desde Marte?“, ironizó previamente el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abolfazl Shekarchi.
Tras los últimos fracasos de la aviación militar de EE.UU., el Comando Naval de la Guardia Revolucionaria concluyó que “es hora de que el comandante de la Fuerza Aérea de EE.UU. se sume a la lista de destituciones en el Ejército estadounidense”.
El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM), entretanto, guarda silencio.