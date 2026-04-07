Trump e Irán afirman que llegaron a un acuerdo de cese al fuego por dos semanas

Tanto el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirman que han llegado a un acuerdo y que los bombardeos y ataques contra la nación persa se suspenderán temporalmente.

Texto: RT, La Vanguardia, Al Mayadeen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que acordó suspender durante dos semanas los bombardeos y ataques contra Irán, pero condicionando la medida a que la República Islámica acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz.

Según la publicación que hizo en Truth Social, la decisión la tomó tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quienes le habrían solicitado que detuviera “la fuerza destructiva” que, reiteró, se tenía previsto desplegar “esta noche” contra Irán.

“Conforme a conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, en las que me solicitaron que suspendiera la fuerza destructiva que se enviaría esta noche contra Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque a Irán por un periodo de dos semanas”, anunció Trump.

El mandatario afirmó que la suspensión sería un “alto el fuego” de “doble vía”. Señaló que la razón para adoptar la medida es que Estados Unidos ya “ha cumplido y superado todos sus objetivos militares” y que las partes se encuentran “muy avanzadas” en la redacción de un acuerdo definitivo sobre “paz a largo plazo” con Irán y “paz en Oriente Medio”.

En su declaración, Trump indicó que Washington recibió una propuesta de 10 puntos presentada por Teherán, la cual consideró “una base viable” para negociar. “Casi todos los diversos puntos de controversia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y consumado“, sostuvo.

El presidente concluyó que, “en nombre de Estados Unidos” y “representando también a los países de Oriente Medio”, considera un “honor” que “este problema de largo plazo esté cerca de resolución“.

Irán afirma que Estados Unidos “se ha visto obligado a aceptar” su propuesta de 10 puntos

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ofreció detalles este martes sobre el alto al fuego bilateral de dos semanas acordado con Estados Unidos.

“El enemigo ha sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante en su guerra traicionera, ilegal y criminal contra la nación iraní […] Irán logró una gran victoria y obligó al criminal Estados Unidos a aceptar su plan de 10 puntos”, se lee en un comunicado del organismo.

En este sentido, detallan que el país norteamericano se comprometió a la no agresión, la continuación del control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, la aceptación del enriquecimiento de uranio, el levantamiento de todas las sanciones, la anulación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Junta de Gobernadores y una indemnización al país persa.

Además, señalan que el acuerdo también incluye la retirada de las fuerzas de combate estadounidense de la región y el cese de la guerra en todos los frentes, incluida la lucha contra la resistencia islámica en el Líbano.

Este es el comunicado completo:

Declaración del Consejo Supremo de Seguridad Nacional – El enemigo, en su guerra cobarde, ilegal y criminal contra la nación iraní, ha sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante. – Gracias a la sangre pura y sagrada del Mártir Líder de la Revolución Islámica, el Gran Ayatollah Imam Khamenei (la paz sea con él), las medidas del Líder Supremo de la Revolución Islámica y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei (que Dios lo preserve), y el valor de los combatientes del Islam en los frentes —especialmente la presencia histórica y heroica de ustedes, querida nación, desde los primeros días—, Irán ha logrado una victoria inmensa. – Esta victoria ha obligado a los criminales Estados Unidos a aceptar el plan de 10 puntos de Irán, en el cual EE. UU. se compromete fundamentalmente a: La no agresión.

La continuidad del control de Irán sobre el Estrecho de Ormuz.

La aceptación del enriquecimiento (nuclear).

El levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias.

El fin de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Junta de Gobernadores.

El pago de indemnizaciones a Irán.

La retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región.

El cese de la guerra en todos los frentes, incluyendo contra la heroica Resistencia Islámica en el Líbano.

Felicitamos a todo el pueblo de Irán por esta victoria y enfatizamos que, hasta que se finalicen los detalles, aún se requiere la perseverancia de los funcionarios y la unidad del pueblo. – El Irán islámico, junto a los valientes combatientes de la Resistencia en el Líbano, Irak, Yemen y la Palestina ocupada, ha infligido en los últimos 40 días golpes al enemigo que la memoria histórica mundial jamás olvidará. – El enemigo, que al inicio de esta guerra injusta soñaba con derrocar al gobierno y saquear las riquezas de Irán, se encuentra ahora en un estado de colapso y desesperación, sin más opción que rendirse ante la voluntad de la gran nación iraní y el Eje de la Resistencia. – El sionismo internacional había convencido al “ignorante presidente de EE. UU.” de que esta guerra acabaría con Irán, pero los combatientes del Islam, con el corazón herido por el martirio de su Imam, decidieron dar una lección histórica para que el enemigo abandone para siempre la idea de agredir a nuestro querido Irán. – Hemos destruido casi por completo la maquinaria militar estadounidense en la región y hemos cumplido todos los objetivos diseñados en esta batalla combinada. – El enemigo comprendió, apenas 10 días después de iniciar la guerra, que no tenía capacidad de victoria y comenzó a buscar canales para solicitar un alto el fuego.

Primera ronda de conversaciones será en Islamabad

Paralelamente, el portal web Axios confirmó una primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra a celebrarse en Islamabad, Pakistán el viernes próximo. En la cita, se darán a conocer los detalles de las negociaciones siguiendo las directrices del Líder de la Revolución, Sayyed Motjaba Khamenei, según informó Almayadeen.

De acuerdo con la televisión estatal iraní, se decidió celebrar las negociaciones en Islamabad con el objetivo de completar los detalles y debido a la superioridad de Irán y del Eje de la Resistencia en el terreno. Está previsto completar los detalles en un plazo máximo de 15 días, de manera que se garantice consolidar políticamente los logros alcanzados por Irán en el terreno, afirmó la telelvisora.

Cuarta prórroga

Es la cuarta vez que Trump prorroga su ultimátum a Irán si no garantiza el paso libre de petroleros y otros buques a través de Ormuz, cuyo bloqueo ha generado, según la Agencia Internacional de la Energía, una crisis “más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas”. Y llega apenas ocho horas después de amenazar con cometer un crimen de guerra masivo en Irán.

Concretamente, Donald Trump prometía destruir todas y cada una de las plantas generadoras de energía, los pozos de petróleo, los principales puentes e incluso las plantas desalinizadoras de agua iraníes. Ataques contra infraestructura civil que harían, en sus palabras “retroceder a la Edad de Piedra” al pueblo iraní, según dijo el domingo. Este martes en la mañana, ha extremado su amenaza advirtiendo con que iba a morir “una civilización entera esta noche” y señalando que este es “uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo”.

La mediación a contrarreloj de Pakistán y otros países, como Egipto y Turquía, así como el fuerte rechazo internacional a las declaraciones del presidente estadounidense, parece haber dado sus frutos.

En contexto

Desde el pasado 28 de febrero, Estados Unidos e “Israel” iniciaron una agresión contra Irán que apuntó directamente a blancos civiles e infraestructura de seguridad, investigación, científicos y de energía. Según Almadayeen, los bombardeos dejaron más de mil víctimas civiles, además de varios altos funcionarios religiosos, políticos y militares iraníes asesinados.

El primer día de la agresión, Estados Unidos apuntó a una escuela primaria para niñas en la provincia iraní de Minab y asesinó a más de 170 estudiantes y profesores. Durante esa misma jornada, ultimó al Líder de la Revolución y la República Islámica, Sayyedd Ali Khamenei.