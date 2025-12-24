Samuel Moncada denuncia a EE.UU. en el Consejo de Seguridad de la ONU por la “mayor extorsión de la historia” contra Venezuela

Venezuela denunció este martes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que las agresiones de EE.UU. contra el país suramericano son una gran “extorsión”. “Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo, fuera de todo parámetro racional, de toda lógica legal, de todo precedente histórico”, dijo en el foro el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.

Texto: Actualidad RT

En su intervención, el diplomático recordó que desde EE.UU. han afirmado públicamente que quieren “anexarse” a Venezuela a su territorio.

“Su presidente [Donald Trump], el pasado 16 de diciembre, nos exigió que de inmediato le entregáramos nuestras tierras, nuestro petróleo y nuestros minerales, porque supuestamente le pertenecen. Dijo que si no cumplíamos con su ultimátum, descargaría entonces la furia de la mayor Armada de la historia sobre nuestro país”, enfatizó.

ESPECTACULAR Samuel Moncada denuncia en la ONU intención de Estados Unidos de ocupar Venezuela

Por tanto, Moncada señaló que están en presencia de un poder que “actúa al margen del derecho internacional” y que “exige a venezolanas y venezolanos” que desalojen a su país, bajo amenaza de ejecutar “un ataque armado que viene anunciando desde hace semanas”.

“Ambición continental”

“El mundo debe saber que la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el actual Gobierno de los EE.UU.“, dijo Moncada.

Durante su alocución, el diplomático alertó que las agresiones de EE.UU. no son un peligro solo para Venezuela, sino que funcionan como punta de lanza para extender una práctica a escala continental, mediante la reciente Estrategia de Seguridad Nacional de Trump.

“Alertamos al mundo: Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor. El Gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos por pedazos“, advirtió Moncada.

Explicó que la primera evidencia del plan de Washington para imponer su poder en la región son los asesinatos en el mar Caribe y en el océano Pacífica, efectuados por la Administración de Trump a lo largo de los últimos meses, “en flagrante violación del derecho internacional y los derechos humanos”. En esa línea, rcordó que se han realizado “más de 29 ataques, que han resultado en más de 101 víctimas civiles no combatientes en ausencia del conflicto armado”.

“Que quede claro de una vez por todas: no existe una guerra en el Caribe, no existe un conflicto armado internacional, tampoco existe un conflicto armado no internacional; por lo cual es absurdo que el Gobierno de los EE.UU. pretenda justificar sus acciones aplicando las normas de derecho de guerra”, manifestó.

Asimismo, subrayó que con las acciones recientes, “queda absolutamente claro que el Gobierno de los EE.UU. no solo viola el derecho internacional, sino también el de su propia legislación interna“. La prueba de esa realidad, según Caracas, queda patente en el hecho de que el Gobierno de Trump no se atreve a publicar “la evidencia audiovisual de los asesinatos [en el Caribe y el Pacífico], porque mostraría su crueldad y provocaría repulsión mundial”.

“A pesar de ello, hoy, con más de un centenar de víctimas, el asesino que ronda en el Caribe afirma que sus crímenes de lesa humanidad no tienen fin a la vista”, alertó Moncada.

Rusia: “El bloqueo ilegal impuesto por EE.UU. a la costa de Venezuela es un auténtico acto de agresión”

El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, en su intervención, condenó las acciones de Estados Unidos contra Venezuela como “un auténtico acto de agresión”.

“El bloqueo ilegal impuesto por Estados Unidos a la costa de Venezuela es un auténtico acto de agresión. Washington es claramente responsable de las catastróficas consecuencias que este comportamiento ‘cowboy’ tiene para los habitantes del país bloqueado”, afirmó.

Además, subrayó que, ante las agresiones de Washington hacia Caracas, Moscú reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano. En este sentido, Nebenzia señaló que Rusia “condena enérgicamente la captura de petroleros por parte del Ejército estadounidense y la imposición efectiva de un bloqueo marítimo”.

China “se opone a todos los actos de unilateralismo y acoso” de EE.UU. contra Venezuela

La delegación de China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) reiteró este martes que “se opone a todos los actos de unilateralismo y acoso” de EE.UU. contra Venezuela, así como a la intromisión de Washington en “los asuntos internos” de ese país suramericano.

“China se opone a todos los actos de unilateralismo y de acoso. Todos los países deben defender su dignidad soberana. Estamos en contra de toda aquella medida que vulnere los principios y fines de la Carta [de la ONU] y que se injiera en la soberanía y en la seguridad de un tercer Estado”, puntualizó el embajador alterno de Pekín ante el organismo, Geng Shuang.

En la misma línea expresó la oposición del país asiático “a la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales”, “la injerencia externa en los asuntos de Venezuela, so cualquier pretexto” y “de las sanciones unilaterales ilícitas y de una jurisdicción que no tiene fundamento en el derecho internacional y que tampoco ha sido autorizada por el Consejo de Seguridad”.

Adicionalmente, el representante de Pekín pidió a EE.UU. “que oiga el justo llamado de la comunidad internacional y que de inmediato detenga esos actos [la agresión contra Venezuela] y evite que se recrudezcan aún más las tensiones”.

“Exhortamos a EE.UU. a que respeten la seguridad de navegación de los países de la región y la seguridad y los derechos de que gozan dichos países de la región, en virtud del derecho internacional”, demandó el diplomático.

Rusia y China defienden a Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU ante amenazas de EEUU

Asimismo, China sugirió a Washington llevar a cabo “una cooperación judicial habitual dentro de los marcos existentes”, al tiempo que exigió el levantamiento de “las sanciones unilaterales” contra Caracas y más esfuerzos “para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe”.

“Latinoamérica y el Caribe son una parte importante del Sur global y son una fuerza vital a la hora de mantener la paz y la estabilidad del mundo y de promover el desarrollo y la prosperidad a nivel mundial”, valoró el diplomático, tras destacar que su país respalda que la región permanezca como zona de paz.

EE.UU. amenaza con hacer “respetar al máximo” sus sanciones unilaterales contra Venezuela

La delegación de EE.UU. en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ratificó este martes que mantendrá las sanciones unilaterales contra Venezuela, tras elevar aún más el tono en contra del Gobierno del presidente del país suramericano, Nicolás Maduro.

“Impondremos y haremos respetar las sanciones al máximo para privar a Maduro de usar los recursos para financiar al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua”, afirmó el embajador de EE.UU. ante Naciones Unidas (ONU), Michael Waltz.

En la misma tónica que el presidente estadounidense, Donald Trump, el diplomático afirmó que la Administración republicana “usará todo el poder de EE.UU.” para combatir los cárteles en la región, pese a que hasta ahora Washington no ha presentado resultados verificables de sus acciones en el Caribe. Por el contrario, los ataques letales del Ejército estadounidense contra pequeñas embarcaciones han sido tildados de “ejecuciones extrajudiciales” por Gobiernos latinoamericanos, sin que se haya podido demostrar que las víctimas mortales tuvieran vínculos con el tráfico de drogas.

Del mismo modo, el diplomático no presentó pruebas de sus declaraciones contra el Gobierno de Venezuela, esbozadas en el mayor órgano dedicado a mantener la paz mundial. En cambio, Waltz se limitó a repetir que el país suramericano era “la principal ruta para los estupefacientes ilícitos en el hemisferio occidental”, pese a que datos de organismos internacionales desmienten esa afirmación.

“No reconocemos a Nicolás Maduro ni a sus secuaces como Gobierno legítimo de Venezuela”, dijo Waltz, quien tildó al mandatario de ser “un fugitivo de la Justicia estadounidense”.

Venezuela bajo el asedio de EE.UU.

Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en las aguas del Caribe, con presencia sostenida de activos navales y aéreos . En un primer momento, Washington justificó esta operación bajo el argumento del supuesto combate al narcotráfico, responsabilizando, sin presentar pruebas, al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de contribuir a ese delito.

. En un primer momento, Washington justificó esta operación bajo el argumento del supuesto combate al narcotráfico, responsabilizando, sin presentar pruebas, al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de contribuir a ese delito. Con el paso de los meses, la narrativa oficial de Washington ha experimentado un giro previsible. Tal como había denunciado el Gobierno venezolano, el supuesto foco en el narcotráfico ha dado paso a un discurso abiertamente centrado en el control y la apropiación ilegal de los recursos energéticos del país suramericano, en un contexto de creciente presión económica y amenazas de uso de la fuerza. En las últimas semanas, ha EE.UU. ha incautado al menos dos buques petroleros , en un acto tildado por Caracas de “robo” y piratería”.

, en un acto tildado por Caracas de “robo” y piratería”. La operación militar estadounidense también ha tenido consecuencias letales. Más de 100 personas han muerto como resultado de más de una veintena de bombardeos contra pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, sin que EE.UU. haya demostrado públicamente la vinculación de estas con actividades ilícitas.

como resultado de más de una veintena de bombardeos contra pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, sin que EE.UU. haya demostrado públicamente la vinculación de estas con actividades ilícitas. Frente a estas acciones, Caracas anunció que acudirá este martes al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar lo que califica como agresiones militares de EE.UU. y una violación del derecho internacional.