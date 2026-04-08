Israel lanza un ataque mortífero a gran escala contra el Líbano, e Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz

Este miércoles, la aviación de Israel atacó sin previo aviso varias zonas comerciales y residenciales del centro de Beirut, horas después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un alto el fuego de dos semanas. El ministro de Salud de Líbano, Rakan Nasser al Din, habló de “cientos” de muertos y heridos en distintas partes del país a causa de los ataques.

Texto: Euronews y RT

“Los hospitales en nuestro país están abarrotados de víctimas”, lamentó el alto funcionario. Un centenar de ambulancias de la Cruz Roja Libanesa están prestando asistencia en las zonas afectadas y trasladando a los heridos a hospitales, informó la organización.

En las redes se han difundido numerosas imágenes que muestran las secuelas de los ataques: escombros, nubes de polvo y densas columnas de humo elevándose sobre las zonas golpeadas.

El gobierno de Israel ha dicho que el acuerdo de paz supuestamente no se extiende a su guerra con el grupo militante Hezbolá en Líbano, respaldado por Irán, aunque el mediador Pakistán dijo que sí. El Ejército israelí lo calificó como el mayor ataque coordinado de la guerra actual, que alcanzó más de 100 objetivos de Hezbolá en 10 minutos en Beirut, el sur del Líbano y el valle oriental de la Bekaa.

El humo negro se elevaba sobre varias zonas de la capital costera. Los estruendos interrumpieron el ruido de claxon del tráfico en lo que había sido una tarde de cielo azul. Las ambulancias corrieron hacia las llamas. Al menos un edificio de apartamentos fue alcanzado. Los equipos de emergencia registraron vehículos carbonizados.

No se supo de inmediato cuántas personas murieron o resultaron heridas, pero varios ataques se produjeron en zonas comerciales muy concurridas, lo que sembró el pánico en las calles.

Vuelven a cerrar el estrecho de Ormuz

Teherán anuncia la interrupción del tráfico de buques petroleros en una de las rutas clave del comercio energético mundial, en respuesta a los bombardeos israelíes en Líbano que han dejado decenas de víctimas.

Irán ha interrumpido la navegación de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz, una de las principales vías de transporte de crudo a nivel global, tras el reciente ataque de Israel en Líbano que ha causado decenas de muertos, según informaron medios iraníes.

“El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano”, señaló la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. La decisión supone un nuevo foco de tensión en la región y podría tener repercusiones directas en los mercados energéticos internacionales, dado el papel estratégico del estrecho de Ormuz en el suministro global de petróleo.