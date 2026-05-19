Psuv llama a la unidad regional en defensa de Cuba ante nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos

El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) publicó un comunicado este martes, alertando a los gobiernos y partidos políticos de América Latina y el Caribe sobre el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales (sanciones) impuestas por la administración de los Estados Unidos contra Cuba. El comunicado llama la unidad latinoamericana y caribeña en defensa de la isla.
Texto: Últimas Noticias
De acuerdo con la tolda política, las recientes acciones de Washington —específicamente la Orden Ejecutiva emitida el pasado 1 de mayo de 2026— agravan a “niveles extremos y sin precedentes” el bloqueo económico, financiero y comercial que la isla caribeña ha enfrentado por más de 60 años. En el comunicado, el Psuv enfatizó que, pese a la prolongada presión estadounidense, no se ha logrado «quebrar la voluntad soberana» de la nación cubana.
La dirección de la tolda roja calificó la última orden de la Casa Blanca como un “crimen de agresión” que se suma al embargo energético implementado desde el pasado 29 de enero.
Asimismo, el comunicado advierte sobre la multiplicación de los «perniciosos efectos extraterritoriales del bloqueo”, que, según el Psuv, potencia la aplicación de sanciones secundarias contra empresas, instituciones bancarias y entidades extranjeras, “incluso si sus negocios en los Estados Unidos no tienen relación con Cuba”.
A continuación, el comunicado íntegro:
El Partido Socialista Unido de Venezuela alerta a los partidos y gobiernos de América Latina, el Caribe y de todo el mundo sobre las graves consecuencias de las recientes medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, específicamente los efectos de la Orden Ejecutiva emitida el 1 de mayo de 2026, que agrava a niveles extremos y sin precedentes el bloqueo económico, financiero y comercial que ha intentado -sin éxito- por mas de 60 años quebrar la voluntad soberana de nuestra hermana república.
Desde Venezuela, denunciamos esta actuación como un crimen de agresión que se suma al embargo energético emprendido desde el 29 de enero pasado y multiplica los ya suficientemente perniciosos efectos extraterritoriales del bloqueo, al potenciar la aplicación de sanciones secundarias contra empresas, bancos y entidades extranjeras, incluso si sus negocios en los Estados Unidos no tienen relación con Cuba.
Nos unen a Cuba siglos de historia y cultura común muy arraigados en nuestros pueblos, enaltecidos por las permanentes e invaluables acciones de solidaridad y cooperación que hemos recibido las y los venezolanos de la amistad cubana, hasta en los lugares mas alejados, donde las necesidades se hacían incontenibles, y en los momentos más críticos cuando muchas veces Fidel y Chávez juntaron sagacidad y sabiduría, fuerza y visión de estado con los más grandes sentimientos de amor por la Humanidad, para llevar socorro y esperanza a quienes la demandasen sin importar creencias, ideologías ni color de piel.
Fieles al espíritu internacionalista que guía a la revolución cubana, sus equipos profesionales de salud arriesgaron sus propias vidas para llevar socorro a otros países durante la emergencia por la COVID 19, incluso a las más engreídas potencias occidentales que sucumbían ante la ambición capitalista. Fue el presidente Díaz Canel la primera voz valiente en elevarse para condenar la agresión militar contra Venezuela el pasado 03 de enero y exigir la liberación inmediata del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores.
Solo Humanidad ha llevado Cuba fuera de fronteras. Solo merece recibir respeto y solidaridad de quien cruce sus hermosas costas llenas de colorido y de vida. Amor con amor se paga.
Por eso, desde el PSUV hacemos un llamado urgente a la unidad de partidos, movimientos, sindicatos, federaciones estudiantiles, espacios culturales y populares de todo el mundo; debemos plantarnos en un frente común inmediato, político y diplomático, para disuadir la pretensión de construir en Cuba un escenario forzado de “crisis humanitaria” como excusa para escalar a una agresión mayor, incluida la amenaza militar de consecuencias impredecibles.
Cuba no está sola. Hoy más que nunca es indispensable hacer valer esta máxima en resguardo de la vida de 10 millones de hermanos cubanas y cubanos y en defensa de la estabilidad, la soberanía y la paz de toda la región latinoamericana y caribeña. Unimos nuestra fuerza al Partido Comunista de Cuba, a su dirección y militancia en esta hora de firmeza y claridad patriótica.
Caracas, 19 de mayo de 2026
¡Cuba Vencerá! ¡Y junto con ella vencerá la Humanidad!
¡Viva Cuba soberana!
#CienAñosDeFidel