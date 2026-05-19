Psuv llama a la unidad regional en defensa de Cuba ante nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos

El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) publicó un comunicado este martes, alertando a los gobiernos y partidos políticos de América Latina y el Caribe sobre el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales (sanciones) impuestas por la administración de los Estados Unidos contra Cuba. El comunicado llama la unidad latinoamericana y caribeña en defensa de la isla.

Texto: Últimas Noticias

De acuerdo con la tolda política, las recientes acciones de Washington —específicamente la Orden Ejecutiva emitida el pasado 1 de mayo de 2026— agravan a “niveles extremos y sin precedentes” el bloqueo económico, financiero y comercial que la isla caribeña ha enfrentado por más de 60 años. En el comunicado, el Psuv enfatizó que, pese a la prolongada presión estadounidense, no se ha logrado «quebrar la voluntad soberana» de la nación cubana.

La dirección de la tolda roja calificó la última orden de la Casa Blanca como un “crimen de agresión” que se suma al embargo energético implementado desde el pasado 29 de enero.

Asimismo, el comunicado advierte sobre la multiplicación de los «perniciosos efectos extraterritoriales del bloqueo”, que, según el Psuv, potencia la aplicación de sanciones secundarias contra empresas, instituciones bancarias y entidades extranjeras, “incluso si sus negocios en los Estados Unidos no tienen relación con Cuba”.

A continuación, el comunicado íntegro: