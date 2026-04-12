No se logró un acuerdo entre Irán y Estados Unidos

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó que, por diferencia de posturas, no se logró llegar a un acuerdo con EE.UU. en las conversaciones en Pakistán el sábado. “En una serie de cuestiones llegamos a un entendimiento, pero en dos o tres temas importantes, las posturas seguían alejadas y, finalmente, las conversaciones no condujeron a un acuerdo”, declaró Baghaei.

Texto: RT

Además, el vocero destacó “la complejidad de los temas y de las condiciones”. “En estas negociaciones se añadieron algunos asuntos nuevos, como el tema del estrecho de Ormuz, y cada uno de ellos tiene su propia complejidad”, dijo.

En el mismo contexto, indicó que las conversaciones “se celebraron después de 40 días de guerra impuesta y se desarrollaron en un clima de desconfianza y recelo“. “Era natural que desde el principio no debiéramos esperar que se alcance un acuerdo en una sola sesión. Nadie tenía esa expectativa”, agregó.

“En cualquier circunstancia, nosotros, en el aparato diplomático, debemos defender los derechos y los intereses del pueblo iraní“, concluyó Baghaei.

Baghaei aseguró que la parte iraní “está utilizando toda su capacidad, experiencia y conocimientos para salvaguardar los derechos e intereses” de la República Islámica. Detalló que durante las negociaciones se discutieron diversos aspectos cruciales, incluidos el estrecho de Ormuz, la cuestión nuclear, las reparaciones de guerra, el levantamiento de las sanciones y “el fin definitivo de la guerra contra Irán y la región”.

Vance: No se llegó a un acuerdo

Por otro lado, el vicepresidente de EE.UU., James D. Vance, también declaró que las conversaciones entre las delegaciones estadounidense e iraní han terminado sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo.

“La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo. Y creo que eso es una mala noticia para Irán mucho más de lo que lo es para Estados Unidos. Así que volvemos a Estados Unidos sin haber llegado a un acuerdo”, afirmó el alto cargo a la prensa tras encabezar la delegación de su país en las conversaciones con la parte iraní que se celebraron este sábado en Islamabad, Pakistán.

Según Vance, negociadores estadounidenses dejaron claras sus condiciones: “Hemos dejado muy claro cuáles son nuestras líneas rojas, qué cosas estamos dispuestos a acomodar y qué cosas no”. “Y lo hemos dejado tan claro como hemos podido, y ellos han elegido no aceptar nuestros términos“, agregó.

Preguntado sobre qué puntos había rechazado Irán, Vance indicó que no entraría en detalles porque no quería “negociar en público”, pero insistió en que EE.UU. busca un compromiso explícito sobre el tema de armas nucleares. “El hecho simple es que necesitamos ver un compromiso afirmativo de que no buscarán un arma nuclear y que no buscarán las herramientas que les permitirían lograr rápidamente un arma nuclear”, señaló.

“Ofrecimiento final y el mejor”

Por otra parte, indicó que en las conversaciones se abordaron también otros asuntos, incluidos los activos iraníes congelados. “Hablamos de todos esos temas y de un número de cuestiones más allá de eso. Y, por supuesto, esas cosas surgieron”, dijo, pero añadió que no se llegó a un punto en el que Irán aceptara los términos estadounidenses.

Además, el alto cargo afirmó que el equipo negociador se mantuvo en contacto con el presidente Donald Trump durante el proceso y que deja Islamabad con una propuesta final.

“Estábamos hablando con el presidente de forma constante”, dijo. “No sé cuántas veces hablamos con él, media docena, una docena de veces en las últimas 21 horas”, añadió. “Salimos de aquí con una propuesta muy simple. La forma de entender que es nuestro ofrecimiento final y el mejor”, aseguró. “Veremos si los iraníes lo aceptan”, concluyó.

Previamente, agencias iraníes informaron que las negociaciones entre las partes se extenderán un día más y continuarán el domingo. De acuerdo con Tasnim, la decisión se tomó con la propuesta de la parte pakistaní y fue aceptada por ambas delegaciones. El medio atribuyó la prórroga a lo que describió como “exigencias irracionales” de la parte estadounidense y a la insistencia de la delegación iraní en “preservar los intereses nacionales”.

No obstante, desde Washington no han comentado tal información.

Pakistán: Es “imperativo” sostener el alto el fuego entre Irán y EE.UU.

Pakistán instó a Irán y a Estados Unidos a que mantengan el alto el fuego tras la conclusión de las conversaciones entre ambas partes en Islamabad, según declaró el ministro de Exteriores y viceprimer ministro pakistaní, Ishaq Dar.

Dar subrayó que es “imperativo que las partes continúen cumpliendo su compromiso con el alto el fuego” y afirmó que Pakistán seguirá desempeñando un papel activo para facilitar el diálogo entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos. Las conversaciones, mediadas por Pakistán, contaron con la participación del vicepresidente estadounidense, James D. Vance, quien declaró que las delegaciones no lograron alcanzar un acuerdo.