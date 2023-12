Inaugurado el sexto Encuentro Poético del Sur

Bajo el lema “Abracemos la ternura” fue inaugurado este 6 de diciembre en la noche, en los espacios del Afinque de Marín de la populosa parroquia caraqueña San Agustín del Sur, la sexta edición del Encuentro Poético del Sur. La actividad rinde homenaje al valeroso pueblo de Palestina, que en este momento resiste los embates y asedio de la ocupación sionista de Israel. Puede conocer su programación haciendo click aquí.

En dicho encuentro estuvieron presentes poetas provenientes de distintos estados de Venezuela, así como de diversas partes del mundo entre ellos: Ernesto Rodríguez Barreto de Colombia, Yorlenis Pabón de La Guajira colombiana, Christian Castro de Perú, Tatiana Guisado de Colombia. También se sumaron Omar Garzón, Yuribia Rodríguez e Indira Ríos de Honduras, Rossana Miranda e Ivo Maldonado de Chile, además de la poeta Ana María Palomares quien es la coordinadora del Movimiento Poético Mundial. Por Ecuador, estuvo presente Ramón Torres, por España Mathias Escalera y Pablo Ereguren de Uruguay.

Al respecto, el director general del Encuentro Poético del Sur, Joel Linares Moreno, explicó que este proyecto “busca visibilizar a través de todo el espacio creador de las artes y de las culturas a diferentes exponentes de la poesía, tanto de Venezuela como de América Latina, El Caribe y otros lugares del mundo”. También sostuvo que el Encuentro Poético del Sur se “convierte en una acción de solidaridad de nuestros procesos y con nuestras acciones, así como una decisión de emancipación definitiva”.

La coordinadora del Movimiento Poético Mundial, Ana María Palomares, por su parte, destacó la organización y desarrollo de este encuentro pues ha arribado a su sexta edición, en medio de un país como Venezuela que en los últimos años sufre de medidas coercitivas y bloqueo comercial. “Nosotros felicitamos y agradecemos que el pueblo venezolano pueda tener esta oportunidad, y específicamente el pueblo de Caracas pueda encontrarse con voces poéticas de muchos países”, señaló.

La bailarina colombiana, Tatiana Guisado, en el encuentro presentó una danza que llevaba por nombre “Torbellino”, originaria de las regiones de Cundinamarca y Boyacá. La presentación contó con la musicalización de la “danza de la chicha” en representación de la deliciosa bebida realizada a base de maíz.

Mientras tanto, la poeta e investigadora de artes y ciencias hondureña, Indira Ríos, resaltó que el Encuentro Poético del Sur “es una fiesta de letras y baile que cuenta con muchos artistas. Lo más importante es que se ha realizado en este barrio de San Agustín (…) puedo decir que se desarrolla en un ambiente familiar”. Igualmente, Rossana Miranda poeta de origen chileno, expresó satisfacción porque el encuentro llega a los espacios de la comunidad de San Agustín del Sur.

Igualmente, el poeta, escritor y pintor venezolano, Juan Calzadilla manifestó sentirse feliz en esta comunidad y a la vez dijo estar sorprendido por tanta concurrencia de gente que lucha y trabaja por cambiar de situación. En sus palabras el maestro expresó lo siguiente: “He recorrido Venezuela desde 1954 unas veces en literatura y otras veces en artes plásticas. Soy el único poeta de generación que cubre varias facetas de las artes plásticas, el grabado, la pintura y el dibujo. Donde más he perseverado es en la poesía. He escrito tanto que la gente me dice que ya es demasiado, que pare, y así lo hice. Tengo alrededor de 30 libros publicados y 24 en digital. Esto lo hice para no quitarle espacio a los demás”.

Seguidamente se presentaron los poetas venezolanos Belén Ojeda Danny al Reyes y José Manuel Sánchez, quienes compartieron palabras de celebración y agradecimiento e igualmente dedicaron palabras de solidaridad con los niños de Palestina.

Durante la inauguración se presentó el grupo de tambores “culo e puya” dirigidos por el maestro Rufino Rodríguez quien manifestó que este golpe de tambor de origen ancestral viene directamente de Barlovento. También se presentó el baile de la Yonna una representación tradicional del pueblo wayú, también conocido como Chichamaya.