Diosdado Cabello llamó a los trabajadores de Pdvsa a colocarse en la primera línea de batalla contra la corrupción

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, llamó a las y los trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a encabezar la lucha contra la corrupción dentro de la industria, ello en la concentración frente a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en La Campiña, al culminar la marcha convocada este sábado en apoyo a las medidas anticorrupción adoptadas por el Gobierno Bolivariano, que han dejado hasta los momentos 21 personas detenidas, incluyendo altos funcionarios y empresarios.

Texto: Alba Ciudad y AVN

«Ustedes saben que la batalla que estamos enfrentando, no es una batalla de ahorita sino de hace muchos años. Una Revolución tiene que enfrentarse a todos los monstruos que se encuentre en el camino», expresó.

Refirió que desde hace cinco meses el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha venido alertando al país sobre este flagelo. «Toda la Revolución está contra la corrupción, deben conseguirnos unidos en un solo bloque contra la corrupción», apuntó Cabello.

En ese sentido, llamó a los trabajadores de la industria petrolera a colocarse en la primera línea de batalla contra la corrupción.

«En Pdvsa, la primera línea de batalla la tienen los trabajadores y trabajadoras. Deben tener la fuerza y la decisión de combatir las mafias, se metan donde se metan. ¿Por qué son ustedes los primeros? Porque ustedes están en los puestos de trabajo. Hermano Rafael Tellechea: ¡A grandes males, grandes soluciones! Este pueblo trabajador, cuando vea o sienta algo, debe pararse inmediatamente, levantar su voz y señalar al corrupto o la corrupta para nosotros tomar las acciones».

Diosdado Cabello llama a trabajadores de Pdvsa a denunciar a los corruptos

«¡No esperemos la descomposición del cuerpo! Si hay algo que no se puede ocultar, es la plata. El que roba, es para algo. No es para meter la plata en un colchón. Quien roba, quien se vale del puesto que tiene, se vale de un fin preciso», explicó Cabello. «El primero es el enriquecimiento personal y de su grupo de amigos, con el objeto de hacerse fuerte. Aquí hay un concepto, que dice que el que más tiene, ese es. La corrupción no es del socialismo, es propia del capitalismo», dijo.

«El trabajador está abajo, viendo que un señor llegó en una moto. Comenzó a trabajar y el tipo a los 3 meses llegó con una camionetota y no ve a más nadie, sino por el retrovisor. Y empieza a hacer ostentación, a exhibir lo que se ha robado… ¡esa persona tiene que ser investigada!»

«Estos trabajadores no pueden esperar a que se descomponga la situación. ¡Deben alertar con tiempo! ¡Deben señalarlo! Y el que no la debe, no la teme. El que no está haciendo nada malo, no tiene problemas de rendir cuentas cuando sea», enfatizó Cabello.

«Mientras ustedes hagan el trabajo que le encomendó la Patria en la responsabilidad que tenga, ustedes pueden mirar en la cara a quien sea. Si hacen su trabajo, denuncia al que está robando… ¡denúncienlo! Yo estoy a la orden. La Asamblea Nacional está a la orden». Pero también aclaró: «Esto no es una cacería de brujas, no es que si alguien me cae mal, y voy a montarle la piedra. No. Lleve pruebas, porque la culebra se mata por la cabeza. Si usted lleva las pruebas, nosotros actuamos de inmediato. ¡El Estado está obligado a actuar!»

Llama también a luchar contra los antivalores. «De nada sirve que cada 2 o 3 meses señalemos a alguien». Tambien admitió que enfrentar la situación tiene una consecuencia de «afectos caídos en combate, pero nada de eso debe detenernos en enfrentar aquellos que se roban el dinero del pueblo».

«La corrupción es mala, así sea un bolívar. Si usted se deja meter en el bolsillo un dólar, se deje meter mil dólares, un millón y después se meten en su conciencia, y comienzan a controlarlo. Y lo manejan y empujan a hacer cosas que usted no debería hacer como funcionario. Si usted siente que tiene debilidades, y lo designan para un cargo, no lo acepte. Diga que no va a poder. Porque si usted lo acepta y cae en vicios, ¡vamos por usted! Lo vamos a buscar donde se meta.

En otro punto de sus palabras dijo: «Hubo un acto del partido en el Teatro Teresa Carreño y el Presidente habló de la corrupción, y había gente aplaudiendo, que son unos corruptos. Y el Presidente los señaló. Y dijo: ‘vale, ¡es contigo! ¡Es contigo! ¡Es contigo!’. Es con todos nosotros».

«Miren, esto es una trama grande. Una red grande. Y vamos tras ella. ¡Y no va a quedar ni uno solo de los responsables sin el castigo que se merece dentro del marco de nuestra Constitución y la ley!», aseguró.