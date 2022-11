Murió el legendario cantautor cubano Pablo Milanés a los 79 años

El legendario cantautor cubano Pablo Milanés falleció a los 79 años de edad en Madrid, España. «Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid», informó en la noche de este lunes la página oficial de Facebook del artista.

Texto: Agencias

Milanés, uno de los fundadores y más destacados exponentes de la Nueva Trova Cubana, estaba ingresado en un hospital madrileño desde el 12 de noviembre por «infecciones recurrentes», según su oficina artística.

El artista, que en los últimos años residió en la capital española, tenía un frágil estado de salud y sufría, entre otras dolencias, un trastorno renal por el que recibió un trasplante de riñón en 2014.

En los últimos meses el intérprete de temas clásicos como «Yolanda», «El breve espacio que no estás» o «Yo pisaré las calles nuevamente» había tenido que cancelar varias actuaciones de su gira Días de Luz. El pasado 21 de junio ofreció su último concierto en La Habana, donde actuó para miles de personas en un estadio deportivo.

Una de las primeras reacciones en Twitter ante la muerte de Milanés fue del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que lo llamó una «voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación.

Ha muerto Pablo, leemos al despertar este martes en #Rusia y el dolor llega con la noticia. Desaparece físicamente uno de nuestros más grandes músicos. Voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación. Mis condolencias a su viuda e hijos, a #Cuba. pic.twitter.com/fZzJ0mqb1V — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 22, 2022

En esa red social, muchos de los seguidores de Milanés lo despidieron con frases de sus canciones, especialmente la dedicada a Yolanda: «Si me faltaras, no voy a morirme, si he de morir, quiero que sea contigo».