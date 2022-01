Pablo Sandoval le dio oxígeno al Magallanes contra Caribes en la gran final

Pablo Sandoval conectó jonrón e impulsó tres carreras para comandar el triunfo de Navegantes del Magallanes 4-2 sobre Caribes de Anzoátegui, el primero de la Carabela en la Gran Final de la temporada 2021-2022 de la LVBP, con su feudo, el Estadio José Bernardo Pérez como escenario.

Texto: Prensa LVBP

La serie siguió la tónica de los dos encuentros anteriores, en un cerrado encuentro que se definió por conexiones productivas en instantes claves de la velada, siendo “El Panda” el máximo protagonista ofensivo para la reacción bucanera.

La escuadra turca fabricó todas sus carreras en el primer tercio del desafío, con el mexicano Edgar Torres como víctima de la artillería naval. Siete de los nueve hits totales del home club los recibió el foráneo, quien se llevó el revés (0-1) en su estreno dentro del circuito.

En la acera contraria, el zurdo César Jiménez, adición de los filibusteros para la serie definitoria, brilló por espacio de 5.1 entradas, con tan solo cuatro imparables admitidos y dos carreras limpias, para anotarse el lauro (1-0).

El ataque local inició desde la primera entrada, con cuadrangulares solitarios del foráneo Cade Gotta y de Sandoval antes Torres, para el 2-0.

Los estacazos, significaron la primera vez que Gotta se embasó en la final, y la quinta vuelta al cuadro de por vida de Sandoval en este tipo de instancias.

“El trabajo que uno hace antes del juego, es la clave, y lo hice muy bien. Me he preparado al máximo tratando de conectar bien la bola. Lo más importante hoy fue el trabajo del pitcheo, de César (Jiménez), y el bullpen, contra una ofensiva como la de Caribes”, mencionó Sandoval, tras el último out.

El cuerpo de lanzadores filibusteros limitó a solo cinco inatrapables a la reputada toletería indígena. Luego de la soberbia actuación de Jiménez, le siguieron Enderson Franco, Wilking Rodríguez, Anthony Vizcaya y Bruce Rondón para combinarse en relevo de 4.2 capítulos, con tan solo un inatrapable encajado.

“Hoy estuve muy concentrado de mantener al equipo en la pelea, se dieron las cosas y nos llevamos la victoria”, mencionó el siniestro Jiménez. “Es una ofensiva agresiva y pude contenerla, haciendo la mezcla (de los envíos), debo agradecer mucho a Carlos (Pérez, receptor), estuvo muy bien, en la misma página que yo… Contento porque mantenemos al equipo en la pelea”, analizó el ex grandeliga.

En el tercer tramo, Navegantes anotó la segunda tanda de par de carreras, al aprovechar dos wild pitchs del iniciador Torres, que dejaron a Rayder Ascanio y Ángel Reyes en posición de anotar, para que Sandoval los empujara con un sencillo a la pradera derecha.

Anzoátegui rompió el blanqueo en el sexto capítulo, ya con Franco en la loma, que recibió un sencillo hacia la banda contraria de Balbino Fuenmayor que empujó a Víctor Reyes y Niuman Romero, ambas rayitas fueron a la cuenta de Jimémez.

Rodríguez, Vizcaya y Rondón dejaron atrás los demonios de episodios recientes, y se mostraron intraficables en los últimos tres capítulos del desafío, con Rondón anotándose su primer rescate de por vida en series finales.

“Estar acá en casa beneficia, César (Jiménez), estuvo extraordinario y el relevo nuevamente. Yo creo que estamos en el lugar correcto, queríamos regresar a Valencia para eso. Sé que no va a ser una serie fácil, pero comenzamos con el pie derecho”, declaró el mánager Wilfredo Romero al departamento de prensa bucanero tras la finalización del cotejo.

Ambos equipos descansarán en la jornada del viernes y reanudarán acciones el sábado, de nuevo en Valencia.