Caribes salió adelante con los bates de Astudillo y Fuenmayor

Williams Astudillo remolcó tres anotaciones y Balbino Fuenmayor impulsó la carrera decisiva para conducir a Caribes de Anzoátegui a una victoria 6-5, en el primer juego de la Gran Final, disputado la noche de este martes en el parque Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Texto: Prensa LVBP

En el cierre del octavo acto, Balbino remolcó a Astudillo con la carrera de la victoria. A la zona inferior de ese inning, Caribes llegó abajo 5-4 en la pizarra. Ya en el cierre del sexto episodio, el propio Astudillo había borrado con un cuadrangular de dos carreras, una desventaja de 3-1.

La victoria correspondió a Lester Oliveros (1-0), quien rescató en la parte alta de ese octavo capítulo al mexicano Esteban Haro, castigado con una carrera. Oliveros sacó un solo out, suficiente para llevarse el triunfo. Caribes dependió de ocho brazos, cuyo colofón estuvo representado por Silvino Bracho, adición tomada para esta fase y quien se estrena con su primer salvado.

Anthony Vizcaya (0-1), quien entró como preparador en el octavo tramo, se llevó la derrota al aceptar dos carreras que esfumaron una breve victoria parcial 5-4 de los Navegantes. Vizcaya fue el cuarto y último lanzador utilizado por el mánager Wilfredo Romero.

En este desafío que tuvo duración de 4 horas y 7 minutos, con asistencia de 5.602 aficionados, vio a ambos conjuntos batear un total de siete imparables por lado, en desafío de impecable defensa. El pitcheo de Caribes obsequió hasta ocho boletos a sus rivales, quienes solamente concedieron tres. Los brazos y la defensa de los indígenas, se las ingeniaron para que ese manifiesto descontrol no causara mayores daños. Los guantes de los ganadores confeccionaron tres dobles matanzas.

Este miércoles se realizará en el mismo escenario el segundo encuentro de esta Serie Final. Magallanes presentará al zurdo Yohander Méndez (2-0) y Caribes entregará la bola al derecho Henry Centeno (2-2).

La nave zarpó adelante en el movimiento de carreras, en el propio inicio del juego y frente a Yohan Pino. En situación de dos outs, segundos después que Caribes facturó una doble matanza, el encendido Ángel Reyes se llevó la cerca por el jardín central y en conteo de dos strikes sin bolas, para poner adelante al Magallanes 1-0.

En la parte alta del cuarto inning, los Navegantes volvieron al ataque para aumentar a 3-0 la diferencia. Alberto González, Ángel Reyes y Pablo Sandoval tomaron boletos sin outs ante Pino. Leonardo Reginatto y Jesse Castillo soltaron respectivos elevados de sacrificio al centro y la derecha para impulsar a González y Reyes.

En rápida respuesta, Caribes descontó 3-1 en el cierre de ese cuarto episodio. Rafael Ortega inició con boleto ante el abridor Junior Guerra. Víctor Reyes le secundó con sencillo al jardín derecho y Niuman Romero, con roletazo a la inicial, logró que forzaran a Reyes en la intermedia. “Balita” Ortega se movilizó hasta la antesala desde donde anotaría con batazo de Willians Astudillo por la primera base.

En el sexto, luego de un out, Caribes con ramillete de tres carreras se fue al frente 4-3. Víctor Reyes ligó sencillo al centro y avanzó a segunda con rodado de Niuman Romero por la inicial. De inmediato, Willians Astudillo descargó su primer jonrón de la Serie Final, una línea que se despidió por el centro para igualar 3-3 las acciones. Junior Guerra fue dejado sobre la loma para que en acto seguido también la desapareciera por el jardín central, en conteo de dos bolas sin strike. Con su primer vuelacercas de la fase, Asdrúbal Cabrera puso arriba a su club.

Magallanes ripostó en el comienzo del séptimo para igualar 4-4. Alejandro De Aza empezó con sencillo a la derecha para recibir al relevista Iván Medina. En jugada de bateo y corrido, Gabriel Noriega la rodó por la inicial para mover a De Aza a la intermedia. Arturo Nieto la rodaría entre la inicial y la intermedia, conexión que fue desviada por el inicialista Astudillo, lo cual aprovechó De Aza para concretar el empate.

En el octavo, después de un out, los Navegantes retomaron el control 5-4 contra el mexicano Esteban Haro. Pablo Sandoval caminó y fue sustituido por el corredor emergente Alberth Martínez. Leonardo Reginatto continuó con sencillo a la izquierda que condujo a Martínez hasta la antesala. Jesse Castillo se ponchó cantado, pero Alejandro De Aza sacudió doble para empujar a Martínez.

El toma y dame se mantuvo en la conclusión del inning, esta vez frente al relevista Anthony Vizcaya. En situación de un out y bases limpias, Niuman Romero sufrió pelotazo y Willians Astudillo despachó imparable al centro. Asdrúbal Cabrera se ponchó abanicado, pero Vizcaya incurrió en par de lanzamientos descontrolados para que Romero pusiera el 5-5. Entonces Balbino Fuenmayor respondió con incogible al centro para impulsar a Astudillo desde la antesala, con la carrera del gane 6-5.

Terminado el encuentro, los protagonistas ofrecieron sus impresiones.

Balbino Fuenmayor, autor del batazo decisivo en el cierre del octavo inning, declaró a La Tele Tuya y a LVBP.com. que “salí a buscar un pitcheo quebrado a la zona de afuera del plato y la pude conectar para empujar a Willians Astudillo. Corrí a la inicial bañado en adrenalina”, dijo lleno de emoción. “Doy crédito al relevista Anthony Vizcaya, quien me trabajó bien. Pero pude recortar el bate y enganchar uno de sus envíos. Mañana tenemos que volver a ganar para irnos 2-0 a Valencia. Volveremos a jugar al máximo para lograr ese objetivo”, prometió el slugger, quien comenzó su carrera con los Navegantes.

Mike Álvarez, mánager de Caribes, conversó con LVBP.com.

“Tuvimos buen pitcheo, impecable defensa y bateo oportuno. Es maravilloso ganar el primero en casa. Mañana vamos con Henry Centeno. Hemos conversado bastante con él y esperamos que haya realizado los ajustes necesarios”, manifestó el estratega.

Finalmente, Silvino Bracho, quien salvó el desafío, también dejó su parecer a la LVBP.com

“Ya tengo establecido mi rol de cerrador. Esta vez me dieron un batazo para iniciar mi actuación. Eso me molestó. Pero mis compañeros me dijeron ‘eres caballo, tu puedes’ y eso me aumentó la adrenalina para hacer un buen trabajo. Mañana volveremos con las mismas ganas y hambre de victoria. Hasta ahora me he sentido saludable y espero llegar hasta la Serie del Caribe”, exclamó el efectivo cerrojo.