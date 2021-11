Sobre Descolonización, Educación intercultural e idiomas indígenas se habló en la Universidad Bolivariana de Venezuela

Para culminar la conmemoración del mes de la Resistencia Indígena en nuestro país fue inaugurada la III Convención de Pueblos y Comunidades Indígenas organizada por el Centro de Investigación del área, de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), la cual contó con la asistencia de la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Roside González, la rectora de la referida casa de estudios, Sandra Oblitas y el presidente del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización (Venezuela) Humberto González Silva.

Texto: Prensa Centro Descolonización

Durante tres días consecutivos fueron abordados los temas de Descolonización, Educación intercultural, Idiomas indígenas y reparaciones, evento que coincidió con el alzamiento de Tupac Amaru II, que fue un 4 de noviembre de 1780 en Perú, siendo el primer movimiento importante de nuestra América, que agrupó a más 10mil combatientes y en el que se proclama la independencia de toda Hispanoamérica de toda dominación española, la eliminación de privilegios monárquicos, la eliminación de todas las formas de explotación y servilismo contra la población indígena, además la abolición de la esclavitud a la que estaba sometida la población afrodescendiente.

Humberto González destacó la importancia del evento en el que se compartió avances de investigación y estudios de todo el país, enfatizando que los profesores y estudiantes vinculados al Centro de Estudios de Pueblos y Cultura Indígenas de Venezuela deben mantenerse activos con su participación en la Comisión de la Verdad histórica sobre los 300 años de invasión creada recientemente, la cual debe ser muy amplia y la voz de los pueblos indígenas es especialmente importante.

Resaltó además la participación del director de Nichos Linguísticos del Instituto de Idiomas Indigenas, Tito Poyo, en lo crucial de la importancia del idioma indígena como parte de la cultura de los pueblos, cuando hace mención a que en el idioma están también las capacidades de pensar del pueblo, expresa el espíritu de los pueblos, sus perspectivas y su relación con el mundo, “un pueblo piensa en los términos en los que desarrolla su idioma y lo hace en la medida que desarrolla su espiritualidad, su comunicación y su pensamiento”, dijo.

También –acotó- en la conferencia fue recordado el logro del movimiento con mucho protagonismo por la elevación de la líder indígena Anasolí y el traslado de sus restos simbólicos al Panteón Nacional, quien representa la capacidad de esa resistencia, su duración en combate, la capacidad militar que los caracterizó, la participación protagónica de la mujer.

“Pese a esa agresión criminal, cultural, religiosa que implicó un apresamiento físico, una reducción al servilismo, una disminución de la humanidad. Sobreviven actualmente 50 pueblos indígenas venezolanos, muchos perdieron sus idiomas, otros, por el contrario los conservaron, también sus autoridades, sus ritos, sus formas de vida. Ahí está el testimonio de resistencia”.

Para Humberto González, estos hechos nos llevan a entender que la Descolonización no es un tema solo de memoria, “porque la historia no es una cosa que existió sino que estamos viviendo nosotros somos hijos de la historia y parte de la historia, si no la conocemos y tomamos el cuento solo del dominador, lo que estamos haciendo es reconociendolo .Tenemos que poder reconstruir la historia, hacerla visible para todo el pueblo venezolano”.

Finalmente, González también experto en Educación, resaltó que todas las escuelas de nuestro país deben ser interculturales, reconociendo las particularidades de los pueblos indígenas y la afrodescendencia, asi como la multiplicidad de formas de ser venezolano. “Descolinizar es recuperar la dignidad de un pueblo, pararse con los propios pies y enfrentar la aventura de la vida que supone el encuentro solidario con el otro y con la otra”.