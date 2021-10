Tibisay Lucena: «Ojalá la UE respete el proceso electoral del 21N, Venezuela es un país soberano»

La hoy rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Tibisay Lucena observa con buen ánimo la actualidad venezolana en el tema democrático de cara a los comicios electorales que están pautados para este 21 de noviembre.

Texto: Alba Ciudad (MO)

El ministro del poder popular para la Cultura (MPPC), Ernesto Villegas, entrevistó a la rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Uneartes), Tibisay Lucena Ramírez en su programa dominical «Aquí con Ernesto».

Lucena felicitó al actual presidente del CNE, Pedro Calzadilla por alcanzar ese acuerdo con Josep Borrell quien es uno de los máximos representante del ente europeo «me alegro en que vengan y que acepten nuestras condiciones, ojalá ellos entiendan que no deben ir a tutelar a donde vayan, Venezuela es un país soberano, esta vez que vengan con una visión distinta».

Criticó abiertamente a varios representantes europeos por apoyar al gobierno ficticio de Juan Guaidó y que al final le ha hecho muchos daños al País. «Da pena en que muchos de los gobiernos que forma parte de la UE reconozcan ahora a este CNE que fue colocado por la AN que dirige el diputado Jorge Rodríguez y no el parapeto que trato de colocar Guaidó es un irrespeto, pero les toca a ellos reconocer sus errores y tratar de enmendarlo», señaló.

También expresó sobre el prófugo de la justicia Julio Borges que «como no le dará pena decir que es comisionado o canciller de algo que no existe y luego dice que no forma parte de eso, creo que él quedó muy mal , él ha sido copartícipe de todo lo que ha sucedido en País en los últimos años (en relación a la cofradía de Juan Guaidó), ha sido muy oportunista y ahora es una extraña saltadera de talanquera, esto se ha sostenido por una voluntad política de un imperio decadente que si lo suelta caen estrepitosamente».

Recordó las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro en el 2015 en su contra y que fueron empujadas por la administración estadounidense en su contra, también los opositores que hasta con su vida privada se han metido, se burlaban de mi estado de salud, promovían acciones violentas contra mi contra, también se metían conmigo por ser mujer, hasta fueron a protestar en las puertas de mi casa.

Discusión de la Ley del Aborto en Venezuela

Sobre el tema del Aborto, expresó estar de acuerdo con este tema «hay que elevar un poco el nivel de esta discusión, lo que significa los DDHH, las vidas humanas, las vidas de las mujeres cuando se hace el aborto seguro y legal, es un tema muy polémico, vamos a lo que corresponde, si una mujer quiere abortar no debería pararlo nadie».

Momentos cruciales en sus pasos por el Consejo Nacional Electoral

Destacó que ella y su grupo de trabajo en el CNE les tocó organizar los registros de nuevos electores, centros electorales y nuevas distribuciones sociales para expandir más el sentido democrático en esos primeros años en que trabajó en el CNE.

Lucena afirmó que «el momento más difícil para ella en el plano electoral fue en el 2007 cuando le tocó dar los resultados estrechos, cuando la reforma electoral ganó la oposición por poco margen de votos, el presidente Hugo Chávez fue muy respetuoso de la Constitución, de los poderes públicos y del estado, el respeto el resultado, el chavismo perdió por pocos votos, esa vez ganó el NO como opción».

Acotó que «esa vez fue mucha presión no nos llegaban los resultados amplios sino que eran muy cerrados, aunado a la presión que tuvimos en la sede, hasta que comenzó a darse los definitivos y fue cuando me tocó anunciarlo, de aquella elección del 2007 (Reforma Constitucional), fueron al final dados en la madrugada, irreversibles y oficiales, en otros países tardan hasta semanas en emitir los resultados finales y nadie protesta».

La ex titular del CNE memorizó también las elecciones del 2012 en medio de un luto nacional, se realizaron las elecciones presidenciales también con un resultado cerrado, aunque no tan estrecho, «hubo un resultado claro desde el primer momento pero el candidato perdedor no lo aceptó, fue un problema político, además se hizo un reconteo de voto, recomendé que impugnaran porque la ley lo permite, ellos pidieron cosas que no estaban permitidas, les hablé con la constitución en una mano y la ley electoral con la otra».

Otro momento difícil fue la Constituyente del 2017, en los últimos 10 días atacaron a coordinadores del CNE, invadieron y atacaron sus viviendas, quemaron máquinas, fue muy duro en esos días, «no querían que se ejecutaran este proceso democrático, hubo hasta amenazas de quemar centros electorales en pleno ejercicio, llamé por teléfonos y los votantes no quisieron irse sin votar, ¿cómo se puede acobardar con esas respuestas?», resaltó.

Recordó que tuvo que sobrevivir al cáncer por nueve años: «fueron años difíciles, fui diagnosticada con esa enfermedad en el 2009, recibía la quimioterapia, a pesar de que tenía una responsabilidad muy grande, coincidió con lo del presidente Hugo Chávez quien también lo sufrió, me estaba recuperando cuando me tocó llevar las elecciones presidenciales tras la partida de Chávez».

Sobre el actual CNE y la oposición venezolana

Lucena cataloga como positivo el rol actual de la oposición «ojalá hayan madurado en relación al sistema electoral venezolano, el CNE siempre fue fiel a los resultados que se emiten y ellos siempre lo han sabido, ahora veo los toros desde la barrera, hay un sector opositor que se la jugó para ir a las elecciones del 2018, hay otros sectores que hacen guerra para evitar asistir a la misma, combaten a sus mismos partidarios quienes ven las elecciones como la vía a tomar», refirió.

Sobre el acuerdo a lo que llegó este CNE con la Unión Europea, comentó que «La UE vino en el 2006, dejaron de venir desde ese entonces, me alegro que ahora vuelvan y más en las actuales circunstancias, Venezuela es un país, es una República que se sostiene con sus propios pies, debe haber respeto mutuo, deben venir sin injerencias, la visión de ellos siempre ha sido colonizante y de superioridad a donde han ido como observadores fuera de su continente».

Ahora en la Unearte, a pesar de que ya pasó la página del CNE: «Eso fue parte de mi vida, de mi experiencia, ahora lo veo de una manera diferente, lo duro que fue, la guerra, ahora en la universidad llevo un año, es algo diferente, si allí no se logra algo la república no se va a perder, se puede reprogramar», indicó.

Lucena comentó que esa Universidad va a dar un gran salto: «Estamos trabajando muchisimo, estamos revisando y transformando en varias etapas, hoy vemos la malla curricular, estaremos por todo este semestre en eso entre los profesores y estudiantes, buscamos ser más inclusivos y democráticos con las comunidades, para eso se presta la cultura, hay mucho talento que queremos aprovechar».

La Unearte participó por primera vez en el Festival de Cine Venezolano, se ganaron unos premios, con siete galardonados, fueron unos cortos «se me salieron las lagrimas en ver como hicieron para grabarlos y en plena pandemia y en plena crisis lograron ganar».

Perfil de Tibisay Lucena

Lucena quien es Socióloga egresada de la UCV cuenta también en su curriculum educativo con un máster y un PhD realizado en universidades de Estados Unidos, también destacó como músico con el violonchelo y fue presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante 14 de los 20 años en que trabajó como directiva del Poder Electoral venezolano.

En ese espacio televisivo la hoy dirigente de la Unearte recordó sus primeros pasos en el CNE, además de lo que le tocó llevar cuando se relacionó con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, venía de regresar de estudiar de Estados Unidos y fue contactada por el entonces diputado William Lara a quien conoció ese mismo día, en la entrevista laboral y de allí sus inicios en esas faceta como dirigente del Poder Electoral.

La ex presidenta del CNE afirmó que «en Estados Unidos me tocó investigar mucho sobre la democracia en Venezuela, pero le tocó no sólo llevarla después en Venezuela sino vivirla completamente».

También formó parte del Sistema de orquesta cuando era niña, «era muy inquieta, el sistema en esa época era muy exigente, en las mañana teníamos ensayos a diario, a veces no sabíamos a las horas en que salíamos, eran conciertos, viajes, inclusive representábamos al país que era hermoso y nos generó consciencia de país, hasta que me di cuenta de que debía haber otras cosas, no fue fácil dejar la orquesta, el maestro José Antonio (Abreu) era muy amable», sostuvo.

Lucena agregó que «No se puede tocar bien un instrumento sin tener mucha disciplina, eran muchas horas de ensayos, el talento se puede tener pero el trabajo y la constancia da el resto».