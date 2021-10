Sol Mussett y Sandino Primera rememoraron a Alí Primera de cara a sus 81 años

La diputada a la Asamblea Nacional, Sol Mussett, quien es viuda de Alí Primera y con quien en matrimonio tuvieron cinco hijos, todos ellos involucrados en el mundo musical recordó a su gran amor en una entrevista hecha por el ministro Ernesto Villegas, en su programa semanal «Aquí con Ernesto».

«Alí estaría cumpliendo 81 añitos, este 31 de octubre», recordó a quien le llevaba 16 años de edad al momento de casarse.

Mussett recordó que se conocieron en un festival en 1976 en Portuguesa, » Yo tenía un liquiliqui rosado cantaba y bailaba en ese momento cuando lo cautivé, estaba allí en el aniversario, estaba cantando la Paralauta Llanera, sentía una mirada que me estremecía, ese señor de cabello afro me miraba, cuando terminé mi participación se me acercó y me alabó diciéndome que quería conocerme (…) yo me enamoré de él en un principio».

Mi papá no le agradaba por su tendencia comunista, «que va a ser bueno un comunista, no quiero comunistas en mi casa» refutaba cuando le hablaban del artista en esos días en que la enamoraba.

En 1978 se casaron, luego de que el mismo padre de Sol Mussett prácticamente apuró a los novios para que se realizara la boda. «El trato de Alí con mis padres fue de ternura y eso al final hizo cambiar de opinión y aceptó que estuviésemos juntos, nos casamos el 17 de junio por civil y el 24 de junio por la iglesia».

Sandino Primera y sus recuerdos

También el titular de la cartera Cultural, entrevistó al hijo mayor de Sol y Alí, Sandino, quien expresó «mi mamá nunca nos crió con rencor en contra de los adecos ni con resentimientos tras la muerte de mi padre».

Sobre Servando y Florentino

«Sentí que estaba cuidándolos demasiado, a veces descuidaba a Sandino y Juan Simón por lo que me tocó vivir en esa etapa de Salserín», memorizó Mussett en torno a la etapa de ellos dos en el mundo artístico comercial.

Sandino como su hermano mayor se refirió a que «hubo una actividad en la UCV por los 90 donde iban a homenajear a Alí, llegaron ellos dos y fueron insultados y hasta arrojaron lagrimógenas diciéndoles que se fueran a Venevisión, creyendo ellos que así defendían la imagen de mi padre olvidando que Servando y Florentino también son sus hijos, fue una lástima en que ese acto terminara así en el Aula Magna».

También Juan Simón se ha mantenido en la música «él canta bellísimo, Sandino, Servando, Florentino y Juan Simón sacaron un disco llamado de Primera a Primera, pero luego él se dedicó más a la política, formó parte de la Constituyente», sostuvo Mussett.

Alí Primera y el amor al pueblo

La parlamentaria resaltó que el pueblo supo entender los mensajes y la canción de protesta necesaria que llevaba su recordado esposo en cada letra y al cantarla siente que su vida musical permanece firme.

«El siempre demostró que el pueblo estaba por encima de todo y lo demostró con amor en cada nota musical, era su ternura su forma de amar», refirió.

El 30 de este mes previo a su aniversario estará la familia Primera en Paraguaná haciendo una vigilia para conmemorar su fecha de nacimiento en el estado Falcón, informó la también vicepresidenta de la Comisión permanente de Cultura de la AN.