Asamblea Nacional homenajeó a Serenata Guayanesa por sus 50 años de trayectoria

Este jueves, la Asamblea Nacional (AN) homenajeó a la agrupación Serenata Guayanesa por sus cincuenta años de trayectoria musical, evento que se realizó en la sesión ordinaria parlamentaria efectuada este jueves en el Palacio Federal Legislativo.

Texto: Alba Ciudad

La Asamblea Nacional había declarado a esta agrupación el 21 de noviembre de 2011 como Patrimonio Cultural Viviente en medio de la celebración en ese entonces de sus 40 años. En esta ocasión por las festividades del medio siglo, este Parlamento tributó a Serenata Guayanesa con un acuerdo por su medio siglo.

En ese sentido, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, señaló que «nos honramos las diputadas y diputados. Anunciamos que se encuentran presentes dos de sus integrantes Iván Pérez Rossi y Miguel Ángel Bosch además del ministro del poder popular para la Cultura Ernesto Villegas».

Tomó el turno el parlamentario Earle Herrera, quien refirió que «nunca pensé que iba a tener el privilegio de celebrar junto a ellos los 50 años de esta agrupación. Es un acontecimiento. Esta agrupación nació para quedarse, es una hazaña que se mantenga vigente, seguir despertando en este tiempo ese amor en Venezuela en los niños de la patria es porque tenemos un reservorio de talento de arte, de cultura extraordinaria. Yo sigo escuchando a Serenata Guayanesa con sus discos, empecé a escucharlos con el long play en 45 revoluciones, mis padres los escuchaban cuando yo estaba más joven».

Prosiguió el legislador leyendo una prosa titulada «Serenata en son de oro» que relata sobre una historia espiritual relacionada con Serenata Guayanesa.

Seguidamente, Herrera leyó el acuerdo donde los parlamentarios hacen reconocimiento a la trayectoria de Serenata Guayanesa que nació en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, que en medio siglo de interpretación cultural ha llenado espacios culturales, valores de la nacionalidad, diversidad cultural. Se ha manifestado como concepción de la vida, el tributo a la patria, a la memoria de Simón Bolívar, a la fauna, a la flora, a la tierra y la catalogó como «la Barca de oro».

Es por ello, indicó, que la AN acuerda sumarse al júbilo que representa esta agrupación en lo cultural. Se le reconoce y aplaude el «papagayo volador multicolor» en su vuelo de 50 años de donde salió, del pueblo. Ha sido un largo sueño de sus integrantes fundadores y luego los que se han sumado, además expresan gratitud por sus aporte cultural a Venezuela, sus aportes educativos, refirió Herrera.

A la agrupación se le reconoció por sus recientes actuaciones en el Bicentenario de la Batalla de Carabobo, por el tributo a los símbolos patrios, a la figura de Bolívar y a los demás próceres.

También los parlamentarios acordaron la celebración en la tierra donde nació esta agrupación y sus zonas donde más resaltan los ríos Orinoco y Caroní.

Por su parte, el diputado opositor Javier Segovia, quien es representante del estado Bolívar, expresó con mucha emotividad lo que representa Serenata Guayanesa, plasmado en el acuerdo leído por su colega Earle Herrera, e hizo énfasis en el aporte artístico y cultural al pueblo que evidencia la venezolanidad y su representación en el mundo, con más de 40 grabaciones realizadas.

Luego, el parlamentario Alí Alejandro Primera felicitó a la agrupación por su trayectoria musical, recordando la frase «a la una la luna, a las dos el reloj» y recomendó que a las escuelas deben llegar este patrimonio. Recordó que Iván Pérez Rossi le comentó que hay que dejar atrás las cónsolas y el videojuegos y que se retomen los juegos tradicionales.

«Serenata Guayanesa nació en el territorio más antiguo del mundo, en el macizo guayanés, donde también se realizó el Congreso de Angostura, ellos tocan la canción que nos une, Serenata Guayanesa es la bandera nacional», resaltó.

Los parlamentarios aprobaron por unanimidad el acuerdo ratificando la celebración por parte de la AN de los 50 años de Serenata Guayanesa.

Miguel Ángel Bosch, en nombre de la agrupación, agradeció a la AN por este homenaje. Recordó que en sus inicios a escala nacional no se conocía el calipso, tampoco el golpe y estribillo, ritmos que fueron grabados por Serenata Guayanesa. También hizo énfasis en el trabajo realizado por 50 años, «han sido 50 años de amor, de esfuerzos, de autogestión».

«El trabajo para los niños es fundamental debido a que por medio de este trabajo se da a conocer la poesía, los poetas», refirió.

Bosch criticó abiertamente la música que oyen los infantes en este momentos y algunos géneros como el reguetón: «Tenemos una angustia muy grande, debido al reguetón que denigra a las mujeres y mal forma a los niños. No estamos de acuerdo con eso, es francamente inmoral lo que sucede, no se pueden tener en las escuelas, ni celebrarse allí un cumpleaños o lo que sea bailando reguetón y peor eso que llaman perreo. Eso está destinado a destruir la educación en Venezuela ¿Qué podemos hacer? No nos vamos a jubilar».

Luego habló Iván Pérez Rossi quien recordó que «hemos hecho este trabajo durante 50 años por el amor inmenso que tenemos por el país. Es amor por todo lo que significa tradición venezolana y de sus vivencias, les hemos cantado a los niños indígenas en el Orinoco, donde no llegaban la radio y aún así ellos conocían nuestras letras. Gracias a los maestros de la Educación Primaria todo niño en el país se saben algunas canciones nuestras».

«Estoy agradecido con la directiva de la AN por invitarme a tan importante sesión para el patrimonio cultural por los 50 años de Serenata Guayanesa, que confirma el cariño del pueblo a ese grupo musical que simboliza tanto para nuestra diversidad y, por otro lado, por la aprobación de la Ley para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Acudo a esta sesión con entusiasmo y agradecimiento». manifestó el titular de la cartera cultural, Ernesto Villegas, previo al inicio de la sesión ordinaria parlamentaria.