Coreógrafo David Morales: Un gobierno debe tener políticas públicas sociales que atiendan al pueblo

El bailador y coreógrafo español, David Morales Ramírez, señaló que un gobierno debe tener políticas públicas sociales que atiendan al pueblo y respeten su soberanía, así como respetar las decisiones y políticas de los demás países.

Texto: VTV

En una entrevista exclusiva que concedió al programa “Aquí con Ernesto Villegas, conducido por el periodista y ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, Morales indicó que “es por algo bastante absurdo que el gobierno español entre en el juego Europeo y Americano y no respete la soberanía de Venezuela”.

Resaltó que aún hay movimientos españoles que siguen queriendo vivir aquella época de la guerra, los tiempos del franquismo y siguen queriendo tener ese poder que tenían para imponer el colonialismo

Dijo que cada vez que le toca hablar de la situación de Venezuela en España, hace la misma reflexión, “yo no quiero que nadie se meta en España a invadirnos, por eso no puedo aplaudir la intromisión, los países son libres y eso hay que respetarlo”.

“Siempre he tenido pensamiento de izquierda, en mi hogar siempre se ha hablado de los tiempos de guerra que vivió España, por eso aquella comparecencia del presidente Pedro Sánchez la seguí y me molestó mucho, ya que conozco bien a Venezuela. No sé por qué nadie le anticipó que lo que estaba haciendo era una barbaridad. Nadie debe darle a España un ultimátum para unas elecciones, ni nadie tiene que decir que se tiene que sacar al presidente de una nación, cada país, por eso España no debe hacer eso con otros países”, explicó.

Asimismo, el bailador y coreógrafo andaluz, aclaró que personalmente y como parte de su carrera ha defendido la libertad y el respeto y recordó que en sus representaciones de Bolívar ha sido criticado por cierta parte de sus seguidores ,a quienes siempre le ha mencionado que su trabajo es transmitir un sentimiento y una pasión.

“Al representar a Bolívar estoy haciendo una parte de la historia maravillosa, donde muestro como él pudo independizar a Latinoamérica, a la Gran Colombia de España. Bolívar fue un gran hombre, incluso ha sido tratado como uno de los hombres más significativos del siglo XIX” refirió.