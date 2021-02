Cenaf arriba a sus 18 años a la vanguardia fotográfica

Muchos años transcurrieron para que la fotografía dejara de ser considerada como un oficio o pasatiempo inalcanzable para quienes carecían de un equipo básico, ya que poseer una cámara fotográfica no estaba al alcance de todos. Hoy día podemos contar otra historia. Millones de imágenes fotográficas nos invaden y no hay casi nada que quede oculto al disparo de una cámara. Este cambio de paradigma en la forma de ver el hecho fotográfico como una actividad de élites a una al alcance de todos es posible gracias a la visión del Comandante Hugo Chávez, quien el 4 de febrero de 2003 creó al Centro Nacional de la Fotografía (Cenaf), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (Mppc), con el propósito inicial de no sólo acercar la fotografía al pueblo sino que, además, a través de ella, se construyera la memoria histórica tan necesaria para cada generación de venezolanas y venezolanos.



Con el devenir de los años, el Cenaf transformó y adaptó su visión y misión al tiempo de la Revolución Bolivariana y en estos últimos años, teniendo al frente de su presidencia a un apasionado de la fotografía como es el periodista y reportero gráfico Orlando Ugueto, pasó de ser un ente meramente pasivo a uno en el que se “promueve y desarrolla la investigación, el registro, la difusión, la promoción y la preservación de la fotografía, en todas sus formas y manifestaciones, en lo artístico, documental y comunitario”.

El Cenaf se colocó a la vanguardia del tema fotográfico con una metodología de formación que trasciende sus espacios y es así como llega a escuelas, comunidades e instituciones, con sus facilitadores que brindan instrucción de manera gratuita, inclusiva y con gran excelencia.

En estos tiempos, en que la pandemia de COVID-19 nos ha obligado a reinventarnos, el presidente del Cenaf, Orlando Ugueto, decidió continuar las actividades de formación atendiendo al método 7 + 7 ordenado por el presidente Nicolás Maduro, por lo que en el cumplimiento de la cuarentena flexible se desarrollan los talleres formativos de forma presencial, guardando todos los protocolos de bioseguridad y en los días de cuarentena radical se llevan vía online, por lo que se cumple con el propósito de avanzar venciendo las dificultades.

La institución arriba a su mayoría de edad al servicio del pueblo, acercando la fotografía a quienes no sólo la ven como un oficio sino también como un pasatiempo, con un equipo humano que entiende que el acceso a la cultura y sus manifestaciones contribuye con la formación de esa mujer y ese hombre nuevo de los que tantas veces habló Chávez y, en los próximos días, podrá festejar en su nueva casa, ya que, gracias a las gestiones de su presidente y del equipo que lo acompaña, así como del apoyo del ministro Ernesto Villegas, el Centro Nacional de la Fotografía estrenará una nueva sede, ubicada en la avenida Urdaneta de la ciudad capital.

Desde estos nuevos espacios, el Cenaf seguirá trabajando para mantenerse vigente y continuar llevando el legado cultural del Comandante Chávez al pueblo venezolano, pues es indudable que la fotografía hoy día está al alcance de todas y todos.