Trump fue transportado a un bunker subterráneo ante protestas el viernes

El presidente de EE.UU. habría sido llevado a un búnker subterráneo el viernes a medida que aumentaban las protestas frente a la Casa Blanca por la muerte de George Floyd. El lugar fue utilizado en el pasado durante ataques terroristas, informó The New York Times, citando a una fuente cercana a la Administración. El domingo en la noche, las luces de la fachada de la Casa Blanca también fueron apagadas cuando había otra fuerte manifestación en las cercanías.

Texto: Actualidad RT y Alba Ciudad

Según el medio, el mandatario habría permanecido menos de una hora en el bunker el viernes, como medida de precaución tomada por los agentes del Servicio Secreto. Sin embargo, los funcionarios han dicho que Trump nunca estuvo realmente en peligro.

Por su parte, el portavoz de la Presidencia, Judd Deere, expresó que «la Casa Blanca no comenta sobre protocolos y decisiones de seguridad«. Asimismo, el Servicio Secreto señaló que los métodos de sus operaciones de protección no se discuten con los medios de comunicación.

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe. They let the “protesters” scream & rant as much as they wanted, but whenever someone….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020