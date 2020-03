Jorge Rodríguez: Personas que no manifiestan síntomas de Covid-19 causan 80% de los contagios, recomendarán cierre del Metro y trenes (+Video)

De acuerdo a una investigación de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, publicada en la revista científica Science, los casos no documentados del coronavirus Covid-19, en gran parte asintomáticos, son responsables del 80 % de las infecciones, sostuvo este martes el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. La Comisión Presidencial de Prevención del Covid-19 recomendará al Presidente Nicolás Maduro el cierre de los servicios del Metro de Caracas y ferrocarriles en todo el territorio nacional.

En una rueda de prensa en la que explicó las razones científicas por las cuales el Presidente Nicolás Maduro decretó a partir de este martes la aplicación de una cuarentena social a nivel nacional, explicó que «los casos no documentados, es decir no diagnosticados, muchos asintomáticos, son los responsables de la infección del 80% de los casos documentados».

«Por ejemplo, Venezuela tiene hasta ahora 33 casos. En cada diez de esos 33, ocho se infectaron por una persona que no se sabia que tenia el virus”.

Jorge Rodríguez explica por qué Maduro decidió CUARENTENA NACIONAL ante el coronavirus Covid-19

Rodríguez dijo que en Cúcuta, Colombia, existe un grave problema de salud pública que es inherente a Venezuela, puesto que en el norte de Santander no se están tomando las medidas preventivas ni de cuarentena. Esta situación trae como consecuencia una cantidad de casos no documentados, “que no fueron diagnosticados, que la gente no sabe que tiene coronavirus”, acotó.

La investigación de Science, denominada “La infección sustancial no documentada facilita la rápida diseminación del nuevo coronavirus (SARS-CoV2)”, se basa en muestras de las infecciones reportadas en la República Popular China con un mecanismo de metapoblación que incluye casos indocumentados y su contagio.

El medio cita que el 86% de todas las infecciones fueron indocumentadas antes de las restricciones de movilidad y viaje en el país asiático a finales del mes de enero.

Reiteró que la cuarentena social es la medida que garantiza el cese del crecimiento exponencial del Covid-19. Explicó como este método de aislamiento funcionó con éxito en el combate de la pandemia en ciudades como Wuhan, China, donde vencieron los contagios al cerrar accesos a la provincia y estableciendo la cuarentena interna.

Los estudios revelaron la forma inmediata de reproducción del virus que en el caso de Wuhan, las autoridades sanitarias diagnosticaron el 21 de enero de 2020, 120 casos por día, cuando realmente existían 1500 infectados que no habían sido documentados y que se enfermaban por falta de aislamiento.

Precisó que la intención de las acciones emprendidas desde el Gobierno Nacional, buscan aplanar la curva de ese crecimiento exponencial de casos de infección a tiempo, para poder aprovechar la capacidad de atención con la que cuenta Venezuela en los 46 hospitales centinelas para tratar el Covid-19.

«Si permitimos que las personas estén en la calle, la consecuencia va a ser el crecimiento exponencial de los casos de Covid-19, el aumento de enfermedades, la mortalidad y el colapso de cualquier sistema de salud. Estas medidas son duras, pero significan la protección de su familia. Usted se convierte en el principal instrumento de combate contra el coronavirus», enfatizó.

Señaló que de no implementarse la cuarentena social en Venezuela, se habría elevado hasta en un 40% los nuevos casos registrados en el país.

Prevén cierre de servicios Metro y ferrocarril en todo el país

Por las razones antes explicadas, lLa Comisión Presidencial de Prevención del Covid-19 recomendará al Presidente Nicolás Maduro el cierre de los servicios del Metro de Caracas y ferrocarriles en todo el territorio nacional para prevenir la propagación del coronavirus (Covid-19) «Debido a la cuarentena que se decretó se disminuye el uso, pero siempre es un factor de profundo riesgo las unidades de transporte público, especialmente, metros, autobuses y ferrocarriles”, precisó.

Rodríguez señaló que esto exonera a las unidades de transporte superficial y reiteró la importancia de aplicar las medidas de prevención y cuarentena para mitigar el riesgo de contagio.

“Es importante que no salga a la calle a menos que sea estrictamente necesario. Es muy importante que tenga una distancia de al menos metro y medio de la persona que está a su lado, y es sumamente importante que use el tapabocas cuando este en cercanías de otras personas”, dijo.

De igual forma, recordó al pueblo venezolano lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, así como toser y estornudar con la debida protección, además de acudir a los centros de salud dispuestos si presenta algún síntoma.

Hasta la fecha, se registran 184.976 contagios confirmados y 7.529 decesos en 159 naciones, de acuerdo a datos suministrados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).