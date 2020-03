Misión Nevado: No se han registrado casos de perros o gatos portadores del coronavirus Covid-19 (+Video)

Maigualida Vargas, presidenta de la Misión Nevado -programa del gobierno venezolano para la atención y apoyo a personas y comunidades con perros y gatos- informó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se han registrado casos de perros o gatos portadores del coronavirus Covid-19. «Hacemos un llamado para no hacernos eco de informaciones en redes sociales que no pueden ser verificadas o cuyas fuentes no son oficiales o confiables».

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

Llamó a incorporar a los animales de compañía en las dinámicas en casa durante esta cuarentena, incluyendo actividades de adiestramiento canino que pueden ayudar a mejorar la dinámica familiar en conjunto con las mascotas.

En cuanto a medidas de prevención, señala que debe mantenerse las condiciones generales de higiene de los perros, y las personas deben seguir las medidas de prevención ya conocidas: higiene de las manos, uso de tapabocas, y «sobre todo, mantenernos en casa junto a nuestros animales de compañía«.

Rechazó que alguien pueda abandonar a sus animales de compañía en base a las informaciones no verificables en redes sociales. «Nuestros animales de compañía forman parte de la familia y deben ser protegidos», acotó. También llamó a proteger a nuestra familia en general, incluyendo nuestros animales, pero muy especialmente a las y los adultos mayores, niños y niñas.

¿Pueden las mascotas transmitir el coronavirus Covid-19? Presidenta de Misión Nevado responde

Mire este video en Youtube

Lo que dice la OMS

La Organización Mundial de la Salud, en su página «Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)», señala sobre si los animales de compañía pueden contagiar el coronavirus:

«Hasta la fecha no hay pruebas de que un perro, un gato o cualquier mascota pueda transmitir la COVID-19. La COVID-19 se propaga principalmente a través de las gotículas producidas por una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Para protegerse a sí mismo, lávese las manos a fondo frecuentemente». «La OMS se mantiene al tanto de las últimas investigaciones a este respecto y otras cuestiones relacionadas con la COVID-19 y proporcionará información actualizada de las conclusiones que se vayan obteniendo».

¿Murió un perro por coronavirus?

Días atrás, numerosos medios de comunicación se hicieron eco de una información de South China Morning Post, según la cual había muerto «el primer perro diagnosticado con coronavirus».

Al leer con calma la noticia, se puede apreciar que se trataba de un perro de raza pomeranio de 17 años -una edad muy avanzada para este tipo de perros- y en ningún momento presentó síntomas de la enfermedad. La dueña del animal, una señora de 60 años quien estuvo enferma de coronavirus pero se recuperó, se negó a que se le realizara una autopsia al can para determinar cuál fue la causa exacta de su muerte.

El animal estuvo en cuarentena obligatoria, en instalaciones del gobierno, desde el 26 de febrero. El Morning Post afirma que al animal se le hicieron pruebas para el coronavirus en varias ocasiones durante su cuarentena. Un total de cinco pruebas de sus muestras nasales y orales dieron resultados «positivos débiles» para el virus, según el medio.

Sin embargo, las últimas dos pruebas, llevadas a cabo el 12 y 13 de marzo, dieron resultados negativos. Fue cuando el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación (AFDC, por sus siglas en inglés) le permitió al can regresar a casa. El perrito murió el día 16 de marzo.

A pesar de la muerte del animal, el AFCD y la Organización Mundial de la Salud están de acuerdo en que no hay evidencia de que las mascotas como los gatos o los perros puedan infectarse con el coronavirus. Eso se debe a que, si bien los perros pueden dar positivo por el virus, no necesariamente significa que hayan sido infectados.

«No tienen más riesgo de propagar que los objetos inanimados»

Una investigación para CNN escrita por Julia Hollingsworth, corresponsal en Hong Kong, explica que los coronavirus pueden vivir en superficies y objetos, «aunque los investigadores no saben exactamente cuánto tiempo puede mantenerse este virus».

El tema es de tanta preocupación, que el Banco Central chino ha tomado medidas para desinfectar billetes con calor y luz ultravioleta, o incluso los han destruido.

“La evidencia actual sugiere que los perros no tienen más riesgo de propagar (el coronavirus) que los objetos inanimados como las manijas de las puertas”, escribió Sheila McClelland, fundadora de la organización Lifelong Animal Protection Charity (LAP) con sede en Hong Kong, en una carta a las autoridades de dicha ciudad. McClelland dijo que no hay casos confirmados de gatos o perros que contraigan la enfermedad en ninguna parte del mundo, y que no existen estudios publicados que demuestren que la prueba de coronavirus es precisa en perros.

Jane Gray, cirujana veterinaria en jefe de la Sociedad para la Prevención de Crueldad contra los Animales (SPCA) de Hong Kong, explicó por qué se están poniendo en cuarentena los animales en Hong Kong cuyos dueños tienen coronavirus: explica que es algo que se hace desde una perspectiva científica, «porque les permite a los científicos observar cómo un animal se relaciona con una enfermedad de la que todavía sabemos relativamente poco«.

En cambio, no recomienda poner a los perros pequeñas máscaras faciales, pues es algo que sería bastante angustiante para muchas mascotas, podría causarles pánico y no tendría mayor efecto protector.

Recomendó a las y los dueños de mascotas atenerse a lo básico: buena higiene. Señaló que los dueños deben lavarse las manos con agua y jabón después de tocar a las mascotas y, si los dueños de perros están particularmente preocupados, pueden limpiar las patas de sus perros con toallitas antisépticas después de haber salido a caminar, pero sin exagerar, ya que limpiar demasiado puede secar las patas de un perro.

“Ciertamente no estoy preocupado por mi perro o mis gatos; estoy mucho más preocupado de que yo pueda contagiarme de un ser humano que tiene la enfermedad”, dijo Gray, quien también tiene un perro.