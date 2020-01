Presentarán propuesta ante ANC para modificar la Ley de Protección Social para las Cultoras y Cultores

El presidente de la Casa del Artista, Roberto Messuti anunció que este Miércoles será elevada ante la Asamblea Nacional Costituyente (ANC) una propuesta para modificar la Ley de Protección Social para las Cultoras y Cultores, instrumento que nació con la Revolución Bolivariana en el año 2014, y que vino a velar por los derechos de cada uno de los que hoy ejercen tal talento.

Texto: VTV

Durante su intervención en el programa Buena Vibra, transmitido por Venezolana de Televisión VTV, Messuti destacó que esta iniciativa busca fortalecer y reivindicar los derechos y deberes de los artistas nacionales.

Messuti resaltó que entre las propuestas planteadas se encuentra la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo y la Protección Social del Artista, destinado a la creación y al financiamiento de planes, ideas y programas que aporten a la cultural y el ingreso de los trabajadores culturales no dependientes, de bajos ingresos, al Sistema de Seguridad Social.

Afirmó que “dicha Ley nació de las necesidades que históricamente han afectado a los artistas en el país. Una de esas necesidades era su protección ya que anteriormente no eran reconocidos los años que cada uno de estos profesionales le sirvan a la nación a través del arte, la cultura y el entretenimiento luego de que estos quedaban desamparados en una especie de limbo”, dijó.

“Anteriormente el trabajo del artista no era visto como una profesión sino como un oficio y es en Revolución cuando se revindica al Artista Nacional cuando en el 2014 es aprobada la Ley de Protección Social para las Cultoras y Cultores”.

Añadió que “muchos de sus compañeros artistas no tienen un techo propio, no poseen una pensión ya que nunca fueron considerados como unos dignos trabajadores y hoy es todo lo contrario”.

Sin embargo, Messuti denunció que en Venezuela a diferencia de otros países como México a los actores no se le cancela por su producciones las veces que sea transmitida por las plantas de televisión como parte de sus derechos, por lo que es necesario buscar corregir esta situación.

“Un ejemplo de ello es cuando se le pide a una cadena televisiva privada el pago del royalty lo cual es la regalía que debe pagar quien explota un recurso, generalmente no renovable, pero no es posible exigirlo ya que no existe un apoyo de los compañeros”, acotó.

En ese sentido, señaló la necesidad de que “el gremio artístico entienda que la defensa de sus derechos no es apoyar una ley chavista sino que comprendan que este instrumento nos beneficia a todos”.