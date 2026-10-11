Ministerio de Cultura presente en Festival de Poesía Colombo-Venezolana y Joropódromo Internacional “Fundaca de Oro” en Barinas

El estado Barinas fue escenario este viernes del inicio del VI Festival de Poesía Colombo-Venezolana y la celebración del IV Joropódromo Internacional «Fundaca de Oro» Barinas 2026, eventos enmarcados en la 59.° edición de las Ferias Religiosas, Culturales y Deportivas en Honor a Nuestra Señora del Pilar.

Texto y Foto: Prensa MPPC

En estas actividades estuvo presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, en compañía de autoridades locales y cultores de la entidad. El inicio del festival poético tuvo lugar en la galería del Teatro José Esteban Ruíz Guevara, espacio que acogió una muestra plástica y las primeras lecturas entre creadores de ambas naciones.

La cita de la palabra reúne a delegaciones colombianas procedentes de Norte de Santander, Santander y Cundinamarca, junto a poetas venezolanos de Mérida, Portuguesa, Táchira, Distrito Capital y Barinas, además de contar con la participación de México como país invitado a través de su representación diplomática. La apertura combinó artes visuales y recitales orientados a promover la paz y la solidaridad latinoamericana.

Las calles barinesas también albergaron la fiesta tradicional del Joropódromo Internacional «Fundaca de Oro», que congregó a más de 400 parejas de baile de 52 academias nacionales e internacionales, demostrando la destreza y disciplina del baile tradicional llanero.

Durante el recorrido por la manifestación popular, el titular de la cartera cultural destacó el impacto del joropo en el afianzamiento de la identidad nacional. «Bailar joropo es hacer cultura, bailar joropo es fortalecer nuestra identidad, bailar joropo es conservar vivo nuestro patrimonio cultural. Aquí estamos en esta gran fiesta del patrimonio, esta gran fiesta de la identidad llanera, pero sobre todo de la identidad venezolana», dijo López.

La agenda del VI Festival de Poesía Colombo-Venezolana continuará desplegada durante todo el fin de semana con conversatorios, presentaciones de novedades editoriales y lecturas públicas en diversos puntos de la región llanera.

La jornada de este viernes incluyó una reunión entre el ministro López y el Gabinete Cultural del estado Barinas, así como un encuentro con el gobernador de la entidad, Adán Chavez, con el fin de realizar trabajo conjunto para fortalecer la agenda cultural y avanzar en la protección y promoción de los espacios patrimoniales de la entidad.