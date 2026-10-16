Ministro de Cultura acompañó instalación de encuentro de saberes, ciencia y resiliencia de la mujer agricultora en Mérida

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Este jueves, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, participó en la instalación del Primer Encuentro Regional de Saberes, Ciencia y Resiliencia de la Mujer Agricultora en los Andes Venezolanos, realizado en el auditorio del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), ubicado en Mucuchíes, municipio Rangel del estado Mérida.

Texto y fotos: PrensaMPPC

En la actividad el gobernador de la entidad, Arnaldo Sánchez, y la alcaldesa del municipio, Elsy Trejo, acompañados por la directora del Gabinete de Cultura y secretaria de Cultura de la Gobernación, Vanessa Rodríguez, entregaron semillas prebásicas a comunas de diferentes estados. Este evento busca consolidar un espacio integral que visibilice el liderazgo de las productoras en el campo venezolano a través de la sistematización y difusión de sus experiencias exitosas, buenas prácticas agrícolas y saberes ancestrales, apuntando firmemente hacia la soberanía alimentaria y la equidad de género en el sector rural.

El ministro López celebró lo que representa un ejercicio de soberanía alimentaria, una línea que han venido trabajando el Presidente Nicolás Maduro y ahora la Presidenta Delcy Rodríguez. También exaltó que es un ejercicio de soberanía política desde las comunidades, comunas y consejos comunales para elegir los proyectos en beneficio del pueblo.

El ministro de Cultura además estuvo presente en la Escuela Tomás Zerpa, también ubicada en Mucuchíes, donde las autoridades locales inauguraron formalmente el nuevo salón donde funcionará el Centro de Computación, Informática y Tecnologías Educativas (CEBIT), resultado de las pasadas consultas populares, que tiene el propósito de fortalecer las herramientas de aprendizaje digital de los estudiantes de la zona.

“Es un placer celebrar los frutos de la consulta, de esta forma de democracia participativa y protagónica, una democracia profunda”, dijo López, al tiempo que resaltó el ejemplo que da Venezuela al mundo al votar por proyectos para el bienestar común. “Tienen este espacio para el crecimiento y la formación, para las generaciones futuras”, expresó.

Durante el recorrido, las autoridades realizaron una visita a las instalaciones de la Fundación Musical Simón Bolívar, del Sistema Nacional de Orquestas.

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