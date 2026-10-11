Delcy Rodríguez llegó a Roma para participar en el Foro Mundial de la Alimentación organizado por la FAO

La Presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, arribó este domingo a Roma, Italia, para participar en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO que organiza la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. A su llegada, la mandataria agradeció al gobierno italiano y destacó la importancia que Venezuela otorga a la alimentación como un derecho humano.

Texto: Mippci

“Queremos primero agradecer a este país, a este gobierno. Estamos aquí participando en el Foro Mundial de la Alimentación, destacando la importancia que Venezuela le da a la alimentación como un derecho humano fundamental, destacando la relevancia que tienen los procesos agroproductivos que deben ser responsables con respecto de la naturaleza en todos los países del mundo”, declaró la Jefa de Estado.

Delcy Rodríguez llega a Roma para Foro Mundial de Alimentación de la FAO

Rodríguez también recordó, que el país supo alcanzar la meta de hambre cero, “sobre todo, destacando lo que ha sido el proceso en Venezuela, un país que supo llegar a la meta de hambre cero y luego tuvimos todo el proceso derivado de las sanciones y hoy estamos mostrando importantes avances con ese objetivo, nuevamente de volver a hambre cero en Venezuela».

El Foro Mundial de la Alimentación se celebra en la sede de la FAO en Roma y reúne a representantes de diversos países para abordar temas vinculados a la seguridad alimentaria y la producción agrícola sostenible.

La presidenta Delcy Rodríguez tendrá su participación este lunes 12 de octubre en el Foro Mundial.