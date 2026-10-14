Inspeccionan avances de rehabilitación en el CECA Modesta Bor de Unearte

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, junto a estudiantes, autoridades universitarias y representantes de Juntos todo es posible, realizó una inspección a los trabajos de rehabilitación del núcleo o Centro de Estudios y Creación Artística (CECA) Modesta Bor de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), ubicado en Sartenejas, estado Miranda.



Durante el recorrido, se revisaron los planes de acción destinados a garantizar la instalación y puesta en funcionamiento de servicios esenciales, tales como el suministro de agua potable mediante bombas hidroneumáticas, la conectividad a internet y el transporte universitario, aspectos fundamentales para el desarrollo de las actividades académicas cotidianas en dicha sede.

El CECA Modesta Bor atiende el Programa Nacional de Formación (PNF) en Música, con una matrícula cercana a 1.500 estudiantes. Dicho programa contempla las áreas de composición, producción musical, canto lírico, cantos populares, ejecución instrumental, instrumentos solistas, musicología e historia de la música.

La infraestructura del centro consta de dos edificaciones principales. La primera está destinada a las actividades académicas colectivas, música de cámara, dirección orquestal y coral, así como a la formación en instrumentos solistas. La segunda edificación alberga las áreas administrativas y de producción musical, el auditorio Daniel Milano Mayora y un anfiteatro con capacidad para albergar a 200 músicos en escena, 600 espectadores en graderías y cerca de 1.500 personas en sus plazoletas.

Al término del recorrido, el ministro López y la comunidad universitaria ratificaron el compromiso de mantener el trabajo coordinado para consolidar las condiciones óptimas de la formación artística en la institución, continuando con la agenda de trabajo para la atención de esta importante institución educativa, donde se forman futuros artistas del país.