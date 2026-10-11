El tambor llenó de ritmo y baile el 9.° Encuentro de saberes, sonidos y sabores

El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, desarrolla con éxito el 9.° Encuentro de saberes, sonidos y sabores «Entre bailes y danzas, tírate un paso», dedicado en su cuarta entrega al ciclo del tambor y las expresiones dancísticas de raíz afrovenezolana.

Texto y foto: Prensa IAEM

La programación inició el pasado martes 6 de octubre con el taller teórico-práctico «Bailar tambor no es cualquier cosa», dictado por la docente e investigadora Elia Díaz. La jornada abordó el origen histórico y la diversidad territorial de los bailes de tambor en la costa venezolana, con énfasis en el ciclo devocional a San Juan Bautista, la indumentaria tradicional —caracterizada por los colores rojo y blanco— y la simbología de las banderas y pañuelos. La fase práctica incluyó demostraciones del toque y baile de la mina del estado Miranda, recorriendo las distintas variantes dancísticas de la región.

«Cada población tiene características corporales particulares según la deidad y el origen africano que predominó en su historia, sea Congo o Senegal. Durante la Colonia se intentó aislar a los esclavizados separándolos por lenguas, pero las festividades y la devoción común los unieron. Gracias a ese proceso preservamos este valioso legado cultural que se sumó a nuestros aportes indígenas y europeos», explicó la profesora Elia Díaz.

Por su parte, el bailarín Vladimir Istúriz, proveniente de Guatire, estado Miranda, resaltó la importancia de la formación en las nuevas generaciones: «Es fundamental que la juventud investigue y aprenda de los cultores con trayectoria. A veces se cae en una espectacularización del tambor por mera exhibición de habilidades, dejando a un lado la devoción original. La invitación es a formarse en las comunidades y convivir con sus abuelos para mantener vivas nuestras tradiciones».

El miércoles 7 de octubre continuó la agenda con el taller «Baila conmigo», facilitado por el bailador Luis Leonel Palacios. A través de una demostración dinámica, Palacios expuso la historia, formas de canto y variantes del tambor en Barlovento —específicamente del sector Mendoza—, enseñando a los participantes los pasos tradicionales del malembe, el tambor mina y el culo’e puya o tambor redondo.

El cierre de este capítulo tuvo lugar el jueves 8 de octubre en los espacios abiertos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con la presentación de la agrupación Parrandón Pemusic, cuya muestra de tambores, parrandas y música popular puso a bailar a los asistentes.

«Nos sentimos honrados por esta invitación. Llevamos una década promoviendo la música tradicional venezolana como elemento de identidad y esparcimiento sano. Nuestro mensaje a la juventud es que se enamore de nuestras raíces», manifestó Peggy Colina, directora de la agrupación.

El IAEM reitera la invitación a la comunidad en general a sumarse a las actividades, conversatorios y talleres del 9.° Encuentro de saberes, sonidos y sabores «Entre bailes y danzas, tírate un paso», cuya programación formativa continuará desplegada hasta el próximo 15 de octubre.