Concierto “Venezuela, Esperanza que renace” rindió homenaje a las víctimas del sismo en La Guaira

En el Teatro Municipal Pedro Elías Gutiérrez, ubicado en la parroquia Carlos Soublette del municipio Vargas, estado La Guaira, se llevó a cabo este 24 de octubre el concierto “Venezuela, Esperanza que renace”, una emotiva jornada cultural cuyo objetivo principal fue honrar la memoria de las víctimas del doblete sísmico ocurrido hace cuatro meses a través del arte, la música y el encuentro comunitario.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Roiner Ross)

En la actividad estuvieron presentes el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López; acompañado por el viceministro de Cultura Audiovisual, Miqueas “Piki” Figueroa, y el jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, Tarek William Saab, junto a su equipo promotor.

López destacó el impacto de la Gran Misión y del Sistema de Orquestas en la consolidación de la identidad nacional, al enfatizar que estas iniciativas recorren el país para proteger y difundir las tradiciones venezolanas. También invitó al pueblo a mantenerse activo a través de las plataformas digitales institucionales, pues subrayó que estos eventos familiares reafirman el compromiso colectivo hacia el renacimiento de la cultura y el arte nacional, respaldado masivamente por niños, jóvenes y adultos mayores.

Por su parte, Saab detalló que esta unión inédita con el Sistema Nacional de Orquestas responde a una instrucción de la presidenta Delcy Rodríguez, orientada a recorrer diversos estados del país, como Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy, además de la ciudad capital. Precisó que la iniciativa se extenderá hasta diciembre y culminará con un gran acto central en honor a Simón Díaz junto al tradicional pregón navideño.

El acto se inició con un emotivo y prolongado aplauso en homenaje a los cultores, creadores y personas en general que ya no están físicamente, al cumplirse cuatro meses del doble sismo.

Luego, el Centro de Formación Cultural Voces Risueñas de Carayaca se apoderó del escenario con un repertorio de canciones infantiles, piezas como “Cuatro pueblerino”, la fulía y la diversión oriental “Las gaviotas”. En un momento cumbre de la presentación, el maestro Iván Pérez Rossi se incorporó, regalando un emotivo momento al público. La agrupación continuó con temas dedicados al maestro Simón Díaz, como “La Guacamaya”, “Las campanas suenan” (de Emma Díaz), “Los colores de mi bandera” y el merengue “La Macagua”.

La fiesta cultural continuó al ritmo de la agrupación Afrocosta, perteneciente al Sistema Nacional de Orquestas, que puso a todos a bailar con su maestría en la ejecución de los ritmos de la costa y temas emblemáticos como “María, dame paleta”. El gran cierre estuvo a cargo de Naiguatá y su Tradición, con una muestra de las expresiones más arraigadas de la región, entre ellas la Cruz de Mayo, los Diablos Danzantes y la devoción a San Juan Bautista.

Para Carla Marcano, residente de Catia La Mar, la jornada permitió a la comunidad reencontrarse con la cultura del estado en un espacio de memoria y esperanza. Por ello, expresó su deseo de que este tipo de eventos continúen realizándose para acompañar al pueblo guaireño en su proceso de recuperación.

Con esta presentación en el Teatro Pedro Elías Gutiérrez, La Guaira reafirma la fuerza sanadora de sus tradiciones, consolidando el arte y la música como pilares fundamentales para el encuentro, la memoria y el renacimiento de las comunidades en todo el territorio nacional.