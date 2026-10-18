Ministro de Cultura sobre la Consulta Nacional: Estamos ejerciendo el principio de democracia directa que está en la Constitución

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, participó este domingo en las actividades relacionadas con la Consulta Popular Nacional, cuya segunda edición de 2026 se efectuó este domingo en todo el país, permitiendo a los habitantes de 5.418 comunas elegir, mediante el voto directo, entre 37.205 proyectos priorizados.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

Desde el estado Mérida y en declaraciones para Venezolana de Televisión, el ministro López señaló: “Esta consulta del día de hoy es por el renacimiento de la patria. Nosotros estamos demostrándole al mundo que Venezuela tiene plenos derechos soberanos sobre su política, sobre la decisión desde los territorios de qué hacer, cómo hacerlo. Por eso esta elección es tan significativa”.

Ministro de Cultura y Gobernador de Mérida participaron en Consulta Popular Nacional

Añadió el ministro: “Se están ampliando los siete ejes, las siete transformaciones (del Plan de la Patria) en los proyectos, y esto quiere decir que las comunidades, las comunas, los consejos comunales tienen un poder de decisión, tienen un poder de convocatoria y todo esto va sumando hacia la construcción de la convivencia, de la paz”.

“Venezuela es un pueblo que vota. Estamos nosotros haciendo un ejercicio de nuestra soberanía, de nuestro derecho, además de este principio de democracia directa profunda que está en nuestra Constitución, el protagonismo popular que está en la Constitución de 1999 hoy en día está vivo en un proceso como hoy, en esta consulta popular”.

Sus declaraciones las emitió desde la Unidad Educativa Ramón Ignacio Guerra del estado Mérida, en la la comuna Entre Ríos, circuito comunal Lasso de la Vega del municipio Libertador, junto al gobernador del estado, Arnaldo Sánchez y ante una activa participación de la comunidad.

El gobernador Sánchez expresó: “Nosotros hemos venido en familia, en hermandad, con nuestro pueblo, con nuestra gente, con nuestra comuna a garantizar , nuestro derecho al voto y a escoger el proyecto que creemos que es el más factible acá en esta consulta el día de hoy. Muy contento realmente con la gran movilización que se ha venido realizando acá en el estado Mérida: nuestros productores y productoras, nuestros campesinos, campesinas, los estudiantes, los deportistas, los cultores, nuestra juventud ha salido a votar, nuestros abuelos y abuelas y, bueno, a disfrutar de esta gran fiesta electoral, de esta gran fiesta del Poder Popular”.

“Yo quiero felicitar a todas las comunas del estado Mérida, quiero felicitar a todo nuestro pueblo por esa receptividad y desde acá invitar a toda Venezuela a salir, a salir a garantizar nuestro derecho al voto. Hoy estamos demostrando una vez más que el poder reside en nuestro pueblo, en el Poder Popular, y nosotros seguimos en esta gran fiesta, en alegría, en amor y en paz”, dijo el gobernador.

En la comunidad están postulados proyectos como la culminación de construcción y dotación de las áreas socioproductivas, la rehabilitación de las bases del puente del sector La Linda y el alumbrado del sector Bellavista, manifestó el periodista de Venezolana de Televisión (VTV).