Con parranda tradicional y concierto el Ministerio para la Cultura dio la bienvenida a la navidad

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Con música, alegría y entusiasmo, trabajadoras y trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) dieron la bienvenida a la Navidad con un recorrido musical por las oficinas e instalaciones de la sede central, ubicada en el Centro Simón Bolívar, en Caracas.

  

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Roiner Ross y Nathael Ramírez)

La agrupación Ensalada Musical llenó de aguinaldos los pasillos de la institución y creó un ambiente de paz, armonía y convivencia entre el personal.

Dicha actividad culminó en la Plaza Caracas con el concierto “Venga un abrazo”, una tarde gaitera organizada en conjunto por los Ministerios del Poder Popular para la Cultura, Ecosocialismo, Trabajo y Salud, que marcó el inicio de las festividades decembrinas.

Al concierto, que contó con la participación de agrupaciones como Los Parranderitos de La Pastora, asistieron los ministros de Cultura, Alejandro López; del Proceso Social del Trabajo, Carlos Alexis Castillo; de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez; y de Salud, Carlos Alvarado.

La jornada reafirmó el valor de las tradiciones venezolanas y el compromiso de fortalecer la identidad cultural con alegría y optimismo.

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