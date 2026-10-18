Presentación del Poemario “Desde el Vagón” de Mariajosé Escobar en la estación Ciudad Universitaria 🗓

¡La poesía viaja en Metro! Caracas se vive, se siente y también se lee entre estaciones y vagones. Nos reencontramos con la mirada poética de Mariajosé Escobar a través de su poemario «Desde el Vagón», publicado por Fundarte.

Un recorrido de 48 estaciones y 48 poemas dedicado a esa “bestia arrojada a un valle” que habita en el corazón de nuestra ciudad.

📅 ¿Cuándo? Martes 20 de octubre

⏰ Hora: 3:00 p.m.

📍 Lugar: Estación Ciudad Universitaria

¡Acompáñanos a compartir la lectura y a descubrir nuestra ciudad a través de la poesía!