Presentación del Poemario “Desde el Vagón” de Mariajosé Escobar en la estación Ciudad Universitaria 🗓

 • 0 Comentarios

¡La poesía viaja en Metro! Caracas se vive, se siente y también se lee entre estaciones y vagones. Nos reencontramos con la mirada poética de Mariajosé Escobar a través de su poemario «Desde el Vagón», publicado por Fundarte.

Un recorrido de 48 estaciones y 48 poemas dedicado a esa “bestia arrojada a un valle” que habita en el corazón de nuestra ciudad.

📅 ¿Cuándo? Martes 20 de octubre
⏰ Hora: 3:00 p.m.
📍 Lugar: Estación Ciudad Universitaria

¡Acompáñanos a compartir la lectura y a descubrir nuestra ciudad a través de la poesía!

 

El martes 20 de octubre de 2026
Agenda Cultural

Ministerio de Cultura presente en Festival de Poesía Colombo-Venezolana y Joropódromo Internacional "Fundaca de Oro" en Barinas

octubre 11, 2026

Invitan a inauguración de la Cátedra Popular de Humorismo "Hermanos Nazoa" y cumpleaños de José Nicolás Agüero

septiembre 16, 2026

Este jueves presentan poemario "Desde el vagón" de Mariajosé Escobar

septiembre 16, 2026

María Ysabel Camacaro presenta su poemario 'Presencialismo' en el Maratón Literario Yaracuy 2026

agosto 31, 2026

El legado poético de Marta Mendoza ilumina el Maratón Literario Yaracuy 2026

agosto 26, 2026

Metro de Caracas evalúa sumarse al Plan de Ahorro Energético

agosto 19, 2026

Obras de escritores cubanos editadas por Monte Ávila fueron presentadas en la Feria del Libro de La Habana

agosto 15, 2026

El bolero y la poesía resuenan en el campamento César Rengifo

julio 26, 2026

Fallece Carlos Silva, presidente del Metro de Caracas, tras los terremotos en Venezuela

junio 29, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios