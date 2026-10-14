Inaugurada en el Celarg la exposición “El revés de la trama: Relaciones entre lo íntimo y lo común”

El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg) dio apertura a su exposición “El revés de la trama: Relaciones entre lo íntimo y lo común”, donde se revisa la compleja dinámica de la actividad laboral movida por el individuo y su cuerpo como máquina a través de creaciones concebidas por artistas venezolanos y latinoamericanos. Con curaduría de Mercedes Longobardi, la muestra se alberga en la Sala Exposiciones RG de esta institución.

Prensa MPPC (Texto: Francisco Castillo / Fotos: Roiner Ross)

En el acto inaugural de esta exposición, compuesta por obras pertenecientes a la colección particular de la institución, participó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López; el presidente del CELARG, Raúl Cazal; y la curadora de la muestra, Mercedes Longobardi. También estuvo presente José Antonio Dávila, artista plástico de reconocida trayectoria.

Como antesala al recorrido por el espacio expositivo, su curadora, Mercedes Longobardi, definió su hilo conductor como “desmontar el tejido de nuestra realidad para visualizar precisamente el revés de la trama; esos hilos invisibles, culturales y afectivos que conectan la maquinaria social con la división más profunda de la experiencia íntima”. Así, Longobardi dijo que la exhibición “nos confronta con la maquinaria del trabajo y la promesa colectiva de producción”, que deja en el medio al cuerpo volcado a la producción y al engranaje social que condiciona la vida moderna.

La exposición reúne obras de los venezolanos Mario Abreu, con un imponente acrílico, y Alexis Pérez -Luna, con una trilogía de instantáneas sobre el ser aborigen. Asimismo, se muestran las cuestionadoras fotografías de los argentinos Marcelo Brodosky y María Ezcurra junto al chileno Harold Horta, además del juego de luces y sombras que proyectan unas transparencias en torno a la máquina-hombre concebidas por el argentino Guillermo Conté.

El cubano Paúl del Río impacta con una representación pictórica del humanoide-robot, y la trilogía “Sobrevivir en el tiempo”, del arquitecto Alfonso Paolini, recrea rostros marcados por los pasos de los años.

Encuentro a través del arte

El ministro López elogió esta nueva exposición como “una fiesta, una oportunidad de encontrarnos en la plática, en la expresión, y en especial en este espacio donde la cotidianidad va insurgiendo por entre las tramas del sistema, que suelen ser muy rígidas, y de cómo está ahí la humanidad siempre emergiendo, siempre permaneciendo en tiempos históricos donde la propia humanidad en su sentido de diversidad está en debate y está en disputa”.

En su presentación, el presidente de CELARG manifestó estar complacido de abrir al público esta exposición, cuya inauguración se reprogramó tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio. “Con esta muestra damos continuidad en todo lo que se refiere a nuestra forma de ver a Venezuela, Latinoamérica y el Caribe”, expresó Raúl Cazal.

El público general puede conocer más de esta exposición al visitar la Sala Exposiciones RG del CELARG, en Altamira, entre martes y domingo de 10:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.