Inaugurada la Filven 2026: Abre sus puertas a 10 días de actividades culturales y literarias (+Fotos)

La 22° Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026 quedó oficialmente inaugurada este viernes 13 de noviembre en la Galería de Arte Nacional (GAN), en Caracas. El evento dio inicio a diez días de actividades literarias y culturales, con la Federación de Rusia como país invitado y el estado Zulia como homenajeado.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Roiner Ross)

La jornada comenzó con una presentación del Teatro Moscovita de Rusia.

Acto de Instalación Filven 2026

Luego, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, destacó que la feria reúne a editoriales públicas, privadas e independientes como una expresión de la soberanía cultural venezolana.

El ministro informó que participan 82 casas editoriales y que la programación incluye más de 600 actividades, entre talleres, conferencias, presentaciones de libros y espectáculos de música, danza y teatro. Rusia ofrecerá más de 38 actividades en su pabellón, mientras que la programación dedicada al Zulia contempla más de 70 actividades.

“La feria representa la continuidad de una política cultural que convoca al país al encuentro, a la realización, a la creación y, sobre todo, a la convivencia y a la paz. Estos son los lineamientos de nuestro gobierno, son las líneas que trabaja constantemente nuestra presidenta, Delcy Rodríguez”, afirmó López.

Además, agregó: “El pueblo venezolano está creando, soñando y dedicándole su vida a las palabras, a la poesía, a la narrativa y a la literatura en general. Esta fiesta del libro es una celebración de la venezolanidad”,

Por su parte, el embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, resaltó que la Filven 2026 es un espacio de encuentro entre pueblos y tradiciones literarias. Añadió que la participación rusa busca acercar su literatura al público venezolano y fortalecer el diálogo cultural entre ambos países.

En sentido, el pabellón de Rusia está dedicado a los 240 años del histórico viaje de Francisco de Miranda a ese país.

“Para la Federación de Rusia es un honor participar como país homenajeado en la Filven. Agradecemos con entusiasmo esta distinción, que reafirma los sólidos lazos de amistad, respeto mutuo y cooperación cultural que unen a nuestros pueblos”, expresó el embajador.

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, invitó a las familias caraqueñas a disfrutar de las actividades, los pabellones y la programación infantil.

“Nos incorporamos a esta Filven con un stand de la editorial Fundarte, que cuenta con 36 libros. Además, entregaremos los premios Estefanía Mosca y los de literatura infantil, y presentaremos las publicaciones de los ganadores de la edición pasada. Los invitamos a visitar nuestro pabellón y a compartir las diferentes actividades”.

Defender desde la palabra

En la inauguración, la escritora Esmeralda Torres solicitó un aplauso para Armando José Sequera y Carmen Bohórquez, con quienes comparte la distinción de ser los escritores homenajeados en esta edición de la feria.

“Me siento absolutamente orgullosa de formar parte, junto con ellos, de los escritores homenajeados (…) Y estoy aquí con mi palabra, con mi poesía, con mi dignidad, porque no es un momento para hacerse a un lado, sino para defender lo que tenemos que defender”, resaltó.

Tras el acto inaugural, las autoridades recorrieron el pabellón ruso y los stands ubicados en el pasillo principal de la feria, para culminar en el sótano cultural, una de las novedades de esta Filven.