Ministro de Cultura: La Filven promoverá el encuentro con la venezolanidad y la lectura como acto renovador

La 22.a Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026, que se inaugurará este viernes 13 de noviembre, promoverá a lo largo de diez días el encuentro con la identidad nacional, el disfrute de la lectura y la conexión con las distintas expresiones artísticas a través del libro.

Texto: Prensa MPPC

“Es una fiesta de la venezolanidad, es una fiesta de la identidad”, dijo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, quien indicó que el principal evento del entorno literario venezolano ha convocado en sus 22 ediciones a países hermanos, editoriales públicas y privadas, escritores y artistas, entre otros sectores, para conectar a la familia venezolana con la lectura.

Primera Página | Mtro. Alejandro López: Feria Internacional del Libro Venezuela 2026 (1/2)

En una entrevista concedida a Globovisión, el titular del despacho de Cultura refirió que en un contexto tan desafiante, la feria busca satisfacer la avidez de venezolanidad para reafirmar nuestra identidad. “En estos tiempos tenemos muchas ganas, desde los más pequeños hasta los abuelitos y abuelitas, de vernos en la pantalla, de escuchar nuestra música, de comer nuestra comida, de ver nuestro teatro, de leernos nuestra poesía y la Filven se trata de eso”.

En su vigésima segunda edición, la feria tiene como lema “Leer es renacer”, un principio que se cumple no solo en la labor de cada venezolano por su país, sino también en el mismo acto de leer o releer una obra literaria. En ese sentido, López destacó que la feria es una oportunidad para que la cultura se una al renacimiento del país.

Nuevas generaciones integradas

En 22.a Filven, que contará con su tradicional pabellón infantil, se presentará una app que permite leer y jugar a la vez. Es un proyecto diseñado por la Vicepresidencia Sectorial de Comunicación y Cultura que tributa a los esfuerzos del Plan Nacional de Lectura Bicentenario y que, al mismo tiempo, se erige como una vía para combatir prácticas dominantes como la llamada dictadura del algoritmo.

“A veces creemos que los niños están todo el tiempo en la pantalla, están todo el tiempo en las redes. La idea es generar contenidos y dinámicas con esa herramienta para que de lo virtual se pase a lo físico”, explicó López, quien también agregó en la entrevista que en un contexto donde las pantallas, los algoritmos y las redes sociales pretenden dominar, “nosotros tenemos el libro como un refugio, como un bastión”.

Además de la población infantil, la feria también se propone conectar con la juventud, a través de la agenda de actividades del Sótano Cultural, otra novedad de la feria. Este espacio vincula al libro con distintas expresiones artísticas para fomentar el disfrute de la vida nocturna.

Más de cincuenta novedades editoriales

Quienes visiten la feria disfrutarán de la presentación de más de cincuenta novedades en géneros como narrativa, poesía y ensayo, inscritas en más de 600 actividades previstas hasta el 23 de noviembre. Los días y horarios de estos eventos pueden consultarse en el sitio web filven.com y en la aplicación móvil de la feria, que se celebrará en la Galería de Arte Nacional (GAN) y la Plaza de la Juventud.

La agenda también prevé actividades para reconocer la labor creadora de los tres escritores homenajeados de la feria: Carmen Bohórquez, una de las historiadoras y filósofas más relevantes del país, una estudiosa del pensamiento de Francisco de Miranda; Esmeralda Torres, poeta, narradora y promotora de lectura venezolana; y Armando José Sequera, periodista, cronista, ensayista y promotor de lectura.

Además de estos reconocidos escritores, los visitantes de la Filven podrán conocer más sobre la literatura de Rusia, país invitado de honor, y explorar una perspectiva sobre la historia petrolera en el estand del estado Zulia, entidad homenajeada.

Con todos estos aspectos, reafirmó López, la feria está lista para honrar la venezolanidad, para dar “continuidad a nuestro legado histórico, que contribuyamos a fortalecer ese nuestro patrimonio cultural que es inmenso, el que es intangible y el que es tangible, pero también que aportemos desde cada uno de los sectores, desde cada una de nuestras prácticas, a salir en defensa de nuestra identidad nacional”.