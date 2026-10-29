Delcy Rodríguez emite mensajes especial: Anuncia cuatro incrementos salariales a los trabajadores en 2027

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió un mensaje especial este jueves en la mañana en el que hizo un resumen de los diferentes logros de su gobierno este año. Entre otros anuncios, informó que “en el año 2027 están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos, y en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda”.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

La Presidenta inició con un resumen de las diferentes acciones que ha tomado en su gobierno, así como los marcos de acción del mismo. “El horizonte político de Venezuela no se mide con una fecha en el calendario, sino desde una secuencia de objetivos que debemos alcanzar”, enfatizó.

Entre las acciones realizadas este año, señaló las siguientes:

Recalcó que ella conoce el Estado a profundidad por las diferentes posiciones que ha ocupado. “Vengo del sistema que estamos transformando y cambiando, no lo escondo; esa procedencia la convierto en una fortaleza para impulsar los cambios que Venezuela necesita”.

“Una transformación de esta magnitud, si no la conduce alguien con experiencia y capacidad real de ejecutarla, se queda en un papel, y Venezuela ya ha tenido demasiados papeles”.

Sobre los cambios, indicó que la medida de ellos no son sus palabras, “son acciones concretas y verificables”.

“Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, dijo en torno al tema electoral.

Terminó su disertación con mensajes a diferentes sectores del país:

Esta es una transcripción automatizada del mensaje especial de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, emitido este 29 de octubre.

Hoy les hablo, una vez más, con el corazón en la mano. Lo hemos dicho en diversas ocasiones desde el inicio del año. Ha sido un largo camino, pero un camino de transformaciones y cambios en la búsqueda de la máxima felicidad para nuestro país. Una transformación política, económica y cultural. Una transformación espiritual, una transformación democrática, ordenada, institucional y verificable que nos llevará a un verdadero renacer.

Pero un anuncio no vale por lo que promete, vale por lo que se cumple. Por eso vengo a decirles qué hemos hecho hasta ahora y qué falta por hacer. En mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas dije que Venezuela renace.

Por mucho tiempo estuvimos divididos en trincheras, con la política y la economía como campos de batalla. Y este año, un doble terremoto movió los cimientos de la patria y nos mostró el camino de la unión, la cooperación y la resiliencia como pueblo.

Dije también: nos relacionamos con todos los pueblos del mundo sobre la base del respeto, la diplomacia y la igualdad. Pensando siempre en el interés nacional para crear empleo y mejorar los servicios básicos, incluyendo el sistema eléctrico que nos golpea en nuestra cotidianidad.

Pero las decisiones de esta transformación se toman aquí, se firman aquí y se anuncian aquí, primero ante ustedes. El horizonte político de Venezuela no se mide con una fecha en el calendario, sino desde una secuencia de objetivos que debemos alcanzar. Un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantías de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país, y unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables.

De esas acciones les quiero hablar hoy. Voy a decirles primero lo que está hecho y lo que está por hacer. Es más honesto reconocer la mitad del camino que celebrar una meta por alcanzar.

En enero solicité una transformación profunda de la justicia que reconstruya la confianza y recupere la credibilidad en las instituciones. Asimismo, anuncié una ley de amnistía para contribuir a sanar las heridas causadas por años de confrontación entre hermanos. Hoy está en marcha una gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal. Una consulta que busca escuchar a todos y a todas para construir una justicia más justa, humana, transparente e imparcial, que deje atrás la corrupción, el retardo procesal y la criminalización de la pobreza.

Recientemente acordamos con la Unión Europea asistencia técnica para avanzar en esta dirección. También hemos pedido la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En febrero, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía que le propuse al país. A la fecha, casi 9.000 personas han sido beneficiadas por esta iniciativa, poniendo fin a procesos penales derivados de la confrontación en la que estuvimos sumidos. Más de 1.000 personas han sido puestas en libertad producto de la aplicación de esta ley y de la revisión de otros casos no previstos en ella.

En septiembre dije algo que no es fácil decir desde esta responsabilidad: que la Ley contra el Odio se había aplicado de forma abusiva. Pedí que se reformara para eliminar las sanciones penales previstas en este instrumento, fortaleciendo su carácter educativo. La semana pasada, la Asamblea Nacional presentó la reforma y el Tribunal Supremo declaró la constitucionalidad de esta iniciativa. Pido a la Asamblea Nacional que lleve adelante un proceso amplio e inclusivo de consultas con todos los sectores involucrados para dar un amplio debate sobre esta propuesta.

Una vez promulgada esta ley, el sistema de justicia deberá revisar los casos de personas procesadas penalmente con base en este instrumento.

No es el final del camino. Seguirán produciéndose medidas que apunten en esta dirección, e invito a organizaciones independientes a verificar cada uno de estos pasos en total libertad y transparencia.

La Constitución es el marco para la actuación de todas y todos. La violencia no es el camino para dirimir las controversias que surgen en una sociedad. Todas y todos tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo. He instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito. El ejercicio responsable de la política está garantizado para todas y para todos. Las puertas están abiertas.

La protesta pacífica es un derecho constitucional, y el ejercicio de ese derecho debe ir acompañado del respeto a la integridad física y moral de nuestros funcionarios de seguridad.

La inmensa mayoría de los venezolanos estamos convencidos de que la solución a nuestros problemas sólo podemos construirla a partir del diálogo, la convivencia y el encuentro entre nosotros. Por ello, a comienzo de año invité a representantes de diversos sectores de la sociedad a sumarse al programa de convivencia democrática y paz, y desde allí construir consensos en torno a temas de la vida nacional.

Las puertas de este programa siguen estando abiertas para todos y todas. En octubre se realizó en Caracas la tercera ronda de la mesa de diálogo político entre representantes de la Asamblea Nacional del 2015 y el Gobierno Nacional. La agenda está centrada en las garantías políticas para todos los participantes en los venideros procesos electorales, en la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y en la recuperación de recursos para la atención socioeconómica post-terremoto. No es un diálogo para la foto; son temas duros y no se resuelven en un día.

Los actores económicos también tienen un espacio de diálogo para alcanzar objetivos concretos que permitan un impulso productivo notable y seguir por la senda del crecimiento económico sostenido. He instruido la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que pueden ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios. Ya esto está avanzado. La propiedad privada es un derecho protegido y garantizado por nuestra Constitución.

De igual manera, hemos aprobado una ley para la optimización de trámites que ya ha tenido frutos, entre ellos el proceso de simplificación, modernización y digitalización del SENIAT.

Este diálogo económico ha arrojado también la suscripción de 61 contratos en hidrocarburos con inversionistas nacionales e internacionales bajo los parámetros de la nueva Ley de Hidrocarburos, y están en negociación 44 acuerdos más. De igual manera, están en curso importantes negociaciones en minería: oro, aluminio, hierro.

Quiero detenerme a un espacio de diálogo aún vital para el país, dirigido a la justicia social de nuestros trabajadores. Está en curso una mesa de diálogo para consensos laborales con participación de las principales centrales sindicales del país, las cámaras empresariales y el Gobierno Nacional. En ese sentido, quiero anunciar que en el año 2027 están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos, y en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda.

Un verdadero diálogo de la sociedad requiere que todas las voces puedan ser escuchadas, que la libertad de expresión sea ejercida de manera responsable y que la información fluya con veracidad y objetividad. Por ello, seguimos restableciendo el acceso a portales informativos que estaban sujetos a medidas administrativas como resultado de la confrontación vivida.

Pido a los comunicadores del país responsabilidad y respeto a los derechos de los ciudadanos. Al mismo tiempo pido a los medios, tanto nacionales como internacionales, que no se estigmatice la imagen de Venezuela, ni de su gentilicio ni de su identidad nacional.

Cuando dije en Naciones Unidas que la legalidad era el camino, no era una simple frase, era un método. Venezuela no va a saltar al vacío; vamos a emplear las leyes y las instituciones que existen para hacerlas mejores.

Este proceso nos llevará a la conformación de un poder electoral aceptado por todos, nos llevará a garantizar los derechos de participación ciudadana y las garantías de democracia a lo interno de los partidos políticos.

Quien está fuera del poder puede pedir estas reformas que hemos venido impulsando, y tiene derecho a pedirlas. Pero firmar una reforma, mover una institución, sentar en la misma mesa quienes durante años no se sentaron ni hablaron, eso solo lo puede hacer quien conoce el Estado a profundidad. Lo conozco desde adentro: he sido ministra en distintas áreas, canciller, vicepresidenta ejecutiva y hoy soy presidenta encargada. Sé de qué les hablo: una transformación de esta magnitud, si no la conduce alguien con experiencia y capacidad real de ejecutarla, se queda en un papel, y Venezuela ya ha tenido demasiados papeles.

Vengo del sistema que estamos transformando y cambiando, no lo escondo; esa procedencia la convierto en una fortaleza para impulsar los cambios que Venezuela necesita, y la medida de eso no son mis palabras, son acciones concretas y verificables.

Les confieso que las decisiones que hemos tomado y las que debemos tomar no son fáciles. Para algunos esto es ceder demasiado, y para otros es avanzar demasiado poco. Entre esas dos tensiones se gobierna, y hemos escogido un camino que con paso firme llegue a buen puerto.

Muchos se preguntan sobre los tiempos electorales. Lo he dicho: habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo. Repito: la elección no debe ser un problema, ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere.

Sé que muchos de ustedes escuchan todo esto y piensan en otras preocupaciones: el tema eléctrico, el sueldo, la salud. Tienen razón de que poco sirve un país con mejores leyes e instituciones si los resultados no se traducen en una mejora concreta en la calidad de vida de los venezolanos.

A los trabajadores que han pedido mejoras salariales, tienen derecho a reclamar y los escucho. A las familias que siguen reconstruyendo su casa después del terremoto del 24 de junio, la reconstrucción no se detiene y cada mes les mostraré qué se hizo, dónde y cuándo. Que tu hijo pueda volver, que la luz no se vaya, que el sueldo alcance… eso es el renacer. No les digo que ya llegó; les digo hacia dónde vamos y cómo vamos a poder comprobarlo.

A quienes piensan distinto a mí y de mi gobierno, esta transformación también es de ustedes. No les pido que cambien de opinión; les pido que juzguen por los hechos y que vengan a la mesa con reglas iguales para todos.

A quienes nos acompañan, nada de lo construido se pierde, lo que funciona se protege y lo que está mal se corrige. La soberanía no se negocia; cooperamos con todos, pero decidimos en Venezuela.

A los jóvenes venezolanos, vale la pena creer de nuevo. Estas reformas son para que, cuando les toque decidir el rumbo del país, encuentren instituciones y no escombros.

A quienes están lejos de casa, el retorno será siempre voluntario, digno y con garantías. Quien decida volver encontrará un país que lo recibe de brazos abiertos, con respeto, con sus documentos en regla y con oportunidades de trabajo. Estamos construyendo al país al que vale la pena volver.

Venezolanas, venezolanos, les pido que me midan por los hechos: menos pelea, más soluciones. Que Dios siga bendiciendo a esta patria. Que Dios nos acompañe siempre. Un abrazo a todos y a todas.