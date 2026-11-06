Conmemoran en Caracas 250 años de la independencia de Estados Unidos

Autoridades de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela llevaron a cabo un solemne acto conmemorativo en la Plaza Washington, ubicada en la parroquia El Paraíso, de Caracas, para rendir tributo a los valores históricos de fraternidad y cooperación que han unido históricamente a ambas naciones.

Texto: Prensa Presidencial y Últimas Noticias

Durante la ceremonia, la delegación diplomática colocó una ofrenda floral ante la estatua del primer presidente estadounidense, George Washington, en un gesto que reafirma el respeto mutuo entre los pueblos de Estados Unidos y Venezuela.

El evento contó con la presencia de altas autoridades venezolanas, autoridades de la misión estadounidense e invitados especiales, quienes rindieron tributo a los próceres continentales y al fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas naciones.

Delcy Rodríguez en acto por 250 años de Independencia de los Estados Unidos de América

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó en el evento. Estuvo acompañada por la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Rivas; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega Sánchez; el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez; el primer viceministro de Relaciones Exteriores, Yuri Pimentel; y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

Por Estados Unidos estuvieron presentes el encargado de negocios de la embajada de ese país, John Barrett; el subsecretario adjunto para América del Sur de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Luis Méndez; el asesor principal de la Oficina de Finanzas Internacionales del Departamento del Tesoro, James C. O’Brien; el secretario adjunto interino del Departamento de Energía, Andrew Rapp; y el asesor sénior de la Oficina del Secretario de Energía, Juan Pablo Varela.

La Plaza Washington de El Paraíso, inaugurada a mediados del siglo XX, constituye uno de los puntos de encuentro histórico y cultural más significativos de la capital venezolana, y alberga la figura del héroe norteamericano como símbolo de integración hemisférica.

Homenaje al liderazgo de George Washington

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, la mandataria nacional destacó vínculos históricos entre ambas naciones, al cumplirse este año 191 años de relaciones diplomáticas. Consideró que la recuperación de la Plaza Washington representa un reconocimiento a la historia de ambas naciones.

“Esta reinauguración de la plaza, homenaje a un líder de la independencia, a un padre fundador, al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, es un sentido homenaje a su liderazgo, es un sentido homenaje al legado histórico que dejó para los Estados Unidos”, expresó.

La mandataria venezolana también destacó la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones la historia de Venezuela y los héroes independentistas, pero también “reconocer a los héroes de otras naciones”.

“Simón Bolívar, en su gesta independentista, emancipadora, vio un camino también para los pueblos de nuestra América, de ser pueblos independientes, soberanos”, añadió.

Rodríguez extendió sus felicitaciones al pueblo estadounidense por el aniversario de su independencia y reiteró el valor de reconocer las figuras históricas de otras naciones. “Nos unimos al júbilo de los Estados Unidos por sus 250 años de independencia, pero también por rendir homenaje a un padre fundador como lo fue el presidente George Washington”, afirmó.

Amistad entre ambas naciones

Por su parte, el encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, destacó las similitudes históricas entre George Washington y el Libertador Simón Bolívar y señaló que ambas figuras representan referentes de los procesos de independencia de sus respectivos países. “Nosotros tenemos que ver con orgullo esa estatua de George Washington, que fue nuestro libertador, nuestro líder, muy parecido a Simón Bolívar”, señaló el diplomático.

Barrett también recordó que en mayo de 2026, Doug Burgum, Secretario del Interior de los Estados Unidos, participó en la inauguración de una estatua de Simón Bolívar en Washington, como parte de los reconocimientos históricos compartidos entre ambas naciones. “Aquí estamos recordando a estas dos personas, a estas dos figuras que realmente unen la nueva amistad entre los Estados Unidos y Venezuela”, expresó.

El representante diplomático agradeció a la presidenta Rodríguez y al vicepresidente sectorial para Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, por los trabajos de recuperación del espacio público.