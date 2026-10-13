AN remite al Tribunal Supremo de Justicia el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley contra el Odio

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La Asamblea Nacional (AN) remitió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para que la máxima corte del país evalúe y avance en el proceso de consulta para la posterior discusión y aprobación en el seno del Parlamento.

Prensa AN (Periodista: Desiree Rengifo / Fotografía: Willmer Tovar)

Así lo informó el presidente del Poder Legislativo, diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Nacional), quien leyó la comunicación dirigida a la presidenta del TSJ, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, para consignar el proyecto de ley, acompañado de su correspondiente exposición de motivos.

El parlamentario refirió que el proyecto de ley fue elaborado por la Comisión Especial para la Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que preside el diputado Pedro Infante (PSUV/Miranda), también primer vicepresidente del Parlamento.

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