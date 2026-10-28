Conmemoraron 150 años del traslado de los restos del Libertador Simón Bolívar al Panteón Nacional

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La Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza este miércoles la conmemoración de los 150 años del traslado de los restos mortales del Libertador Simón Bolívar al Complejo Monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador.

  

Texto: Prensa Presidencial

A su llegada al emblemático recinto, la Mandataria Nacional fue recibida con los honores correspondientes a su alta investidura y procedió a colocar una ofrenda floral ante el sarcófago del Padre de la Patria, en homenaje a su gesta emancipadora.

Delcy Rodríguez en el Panteón Nacional: 150 años de la llegada de restos del Libertador
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La ceremonia se enmarca además en la culminación de un proceso de restauración y rehabilitación integral ejecutado en el Panteón Nacional, durante 106 días, a través del Plan Venezuela Renace, con el trabajo conjunto de la Misión Venezuela Bella y el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.

Estas labores de intervención en el recinto, ubicado en la parroquia Altagracia, se llevaron a cabo tras los daños ocasionados por el evento sísmico del pasado 24 de junio.

Los trabajos incluyeron la reparación de fachadas, muros y cubiertas, la elaboración de una réplica del pináculo central afectado por el sismo, así como la meticulosa conservación de bienes artísticos de gran valor patrimonial.

Esta importante entrega arquitectónica y patriótica coincide asimismo con la conmemoración de los 151 años de la inauguración del recinto. Declarado Monumento Nacional en el año 2002, el Complejo Monumental alberga los restos y monumentos simbólicos de 150 personalidades ilustres de la Patria, entre próceres, mandatarios y heroínas como Luisa Cáceres de Arismendi, Teresa Carreño y Manuela Sáenz.

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