Delcy Rodríguez recibe a ministro portugués acompañado de una delegación de 37 empresas



La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, recibió este lunes en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores al ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, quien encabeza una misión empresarial de 37 entidades portuguesas interesadas en ampliar la cooperación económica y las inversiones en Venezuela.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Prensa Presidencial

El encuentro se enmarca en el fortalecimiento del diálogo político bilateral y en lo que el Gobierno venezolano ha denominado un “nuevo ciclo de cooperación económica”, orientado a ampliar las capacidades productivas, el intercambio comercial equilibrado y las alianzas estratégicas en áreas de mutuo beneficio . La delegación portuguesa está integrada por empresas de sectores como tecnología, transformación digital, energía, construcción civil, industria y agroalimentación.

Contexto de la visita

La visita oficial de Castro Almeida a Venezuela se extiende del 1 al 3 de noviembre y cuenta también con la participación del secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, y de la presidenta de la Agencia para la Inversión y Comercio Externo de Portugal (AICEP), Ana Casaca . Según el Gobierno portugués, la misión tiene una “fuerte dimensión política, económica y empresarial” y busca reforzar las relaciones entre ambos países, apoyándose en la relación histórica, la comunidad portuguesa y lusodescendente y la capacidad de las empresas nacionales.

Venezuela y Portugal fortalecen relaciones bilaterales

Uno de los momentos centrales de la agenda es el Foro Empresarial Portugal-Venezuela, coordinado por la AICEP, que se celebrará el 3 de noviembre y está dedicado a la promoción de asociaciones e inversiones . Durante la visita está previsto el anuncio de la reapertura de la representación de la AICEP en Caracas, lo que, según el ministro portugués, busca asegurar que la misión “no es un momento aislado, sino el punto de partida para una relación económica más cercana, acompañada y orientada a resultados”.

Antecedentes del vínculo comercial

Las relaciones económicas entre Venezuela y Portugal han mostrado señales de reactivación en los últimos meses. En abril de 2026, tras la reanudación de los vuelos de TAP Portugal a Caracas, ambos gobiernos destacaron el interés por incrementar el intercambio comercial, que en 2025 superó los 27 millones de dólares, con exportaciones venezolanas por 15,6 millones y adquisiciones por 12,2 millones. En agosto, los cancilleres de ambas naciones reafirmaron la voluntad de profundizar la cooperación bilateral, y Venezuela agradeció la solidaridad portuguesa tras el doblete sísmico de junio.

La reunión en Miraflores contó también con la presencia del canciller venezolano, Oliver Blanco, quien el fin de semana previo había recibido al ministro portugués y a la delegación empresarial.