Eliminar restricciones a dominios de medios de comunicación propone el Programa para la Paz y la Convivencia al Ejecutivo

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Tras concluir un ciclo de mesas de trabajo y consultas con diversos actores del ecosistema comunicacional venezolano, el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática emitió un comunicado oficial dirigido al Ejecutivo Nacional con una serie de recomendaciones orientadas a consolidar un clima de entendimiento y pluralidad informativa en el país.

Texto: Globovisión

El proceso consultivo incluyó la participación activa de representantes de medios de comunicación nacionales, públicos, privados, alternativos e influenciadores, con el objetivo central de “favorecer un ambiente de mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo” en el territorio nacional.

Eliminar restricciones a medios

En virtud de los resultados obtenidos en las consultas, el organismo recomendó formalmente a la presidenta Delcy Rodríguez la adopción de medidas concretas en materia de libertad de expresión.

El punto más relevante del comunicado es la solicitud de adoptar directrices “que favorezcan la libre expresión en el marco del respeto y la responsabilidad, tales como eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación y promover la libre expresión en un clima de encuentro entre venezolanos”, según se lee en el documento oficial.

Un compromiso con el diálogo constructivo

​Con esta propuesta, el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática reitera su compromiso con el diálogo constructivo, apostando por mecanismos institucionales que fortalezcan las garantías informativas y la convivencia pacífica de todos los sectores del país.

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