Seniat elimina fecha de vencimiento del RIF

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Así lo informó el superintendente nacional aduanero y tributario, Román Maniglia, quien explicó a través de sus redes sociales que, con la modificación, el RIF se mantendrá vigente y solo deberá actualizarse cuando existan cambios en la información del contribuyente.

«Luego de las revisiones técnicas y legales exhaustivas, consideramos que [la fecha de vencimiento] es una condición que se hace poco relevante y que pudiera generar trámites innecesarios para su actualización. Es por ello, que a partir de esta nueva providencia, el RIF ya no vence», explicó Maniglia en Instagram.

El superintendente aclaró que, aunque el documento ya no caducará de forma periódica, los contribuyentes mantendrán el deber de actualizar sus datos únicamente cuando ocurran cambios incorporados a su firma, domicilio u otra información legal relevante.

El anuncio fue realizado por el superintendente del organismo, Román Maniglia, a través de sus redes sociales, en el marco de los planos de modernización, digitalización y automatización del Estado del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, dirigidos a simplificar los procesos administrativos y facilitar el cumplimiento de los deberes tributarios en el país.

Eliminación de barreras para la facturación.

Atendiendo a las solicitudes y necesidades de diversos sectores productivos, la administración tributaria también derogó la normativa anterior que exigía la homologación de sistemas informáticos para la emisión de facturas. Con esta decisión se busca eliminar barreras técnicas que dificultan el acceso a los procesos de formalización comercial.

El titular del SENIAT reafirmó que estas decisiones forman parte del proceso de transformación hacia un «Estado digital y eficiente», orientado a construir una nueva cultura tributaria que impulse el desarrollo económico de Venezuela.