La presidenta Delcy Rodríguez participa en la COP31 en Türkiye y se reúne con Erdogan y Guterres

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue recibida este miércoles por el presidente de Turkiye (Turquía), Recep Tayyip Erdogan, y el secretario general de la ONU, António Guterres, en el marco de la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra en Antalya, Turquía.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Prensa Presidencial

El encuentro protocolar incluyó la tradicional foto oficial de recepción junto a ambas autoridades, acto que marcó el inicio formal de la participación venezolana en este foro multilateral. Posteriormente, la mandataria se sumó a la fotografía oficial junto a los demás jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la cumbre .

Compromiso con la acción climática

A través de su canal de Telegram, Rodríguez destacó la relevancia del evento: “Participaremos en la COP31, uno de los principales encuentros internacionales para debatir y avanzar en acciones frente a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: el cambio climático” . Asimismo, enfatizó que “Venezuela estará presente con su voz y compromiso en este espacio de diálogo y cooperación entre las naciones. La protección de nuestro planeta es una responsabilidad compartida” .

En declaraciones a medios presentes en Antalya, la presidenta subrayó la necesidad de pasar de las deliberaciones a compromisos medibles. “Lo más relevante es establecer una hoja de ruta, una agenda concreta para poder tener un porvenir y superar los desafíos que nos presenta la emergencia climática”, señaló, al tiempo que mencionó la exposición de la región al fenómeno de “El Niño” y la importancia de la formación ambiental de niños y jóvenes desde la perspectiva de un país energético .

Delcy Rodríguez llega a Türkiye/Turquía para participar en la Cumbre Climática COP31

Venezuela en el contexto del Sur Global

De acuerdo con la Agencia Venezolana de Noticias, en este foro Venezuela plantea la defensa de los derechos de los pueblos del Sur Global ante la emergencia climática, así como la necesidad de establecer un equilibrio en las responsabilidades internacionales para el cuidado y la preservación del medioambiente.

La participación de Rodríguez en la COP31 se produce en un contexto de activa diplomacia presidencial. En meses recientes, la mandataria ha sostenido encuentros bilaterales con Erdogan en Estambul para revisar el mapa de cooperación estratégica en áreas como comercio, energía, minería e infraestructura , así como reuniones con Guterres en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde se abordaron reformas económicas y cooperación en derechos humanos.