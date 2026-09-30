Delcy Rodríguez solicitó a la Asamblea Nacional reforma de Ley contra el Odio: Fue mal aplicada y “hubo un uso muy abusivo”

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre el envío a la Asamblea Nacional (AN) de una propuesta para la reforma parcial de la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Democrática y la Tolerancia”. Durante su intervención en un acto con caficultores en el estado Portuguesa, manifestó que la norma “lamentablemente fue mal aplicada” y que se hizo un “uso abusivo” de la misma en el pasado.

Texto: Últimas Noticias y Asamblea Nacional / Fotos: Prensa Presidencial

La Ley contra el Odio fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 9 de noviembre de 2017.

Pese a los señalamientos, afirmó mantener su fe en los principios fundamentales de la legislación, orientados a la tolerancia, el respeto a la diversidad y la convivencia pacífica. En ese sentido, la mandataria hizo un llamado a la ciudadanía a sustituir la intolerancia por la convivencia pacífica y solicitó la colaboración directa del sector comunal para preservar la paz democrática.

Delcy Rodríguez: "La Ley contra el Odio fue mal aplicada" y pide reformarla, 29 septiembre 2026

“Llamo al pueblo a sustituir el odio por el amor”, expresó la presidenta, al precisar que es la única vía de aislar a los violentes.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con caficultores y voceros comunales en el municipio Ospino, estado Portuguesa, donde la jefa de Estado encabezó una asamblea con productores agrícolas de la región.

Más temprano, Rodríguez solicitó a la Asamblea Nacional (AN), trabajar en una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con el fin de avanzar hacia una nueva etapa de la convivencia ciudadana en el país.

En una carta publicada en sus redes sociales, la mandataria manifestó que con el impulso de esta reforma, se busca “abrir nuevos espacios para el reencuentro entre los venezolanos y promover la tolerancia a la diversidad en pleno respeto a la dignidad humana”.

AN crea comisión especial

La Asamblea Nacional (AN) creó este martes la Comisión Especial para la Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Así lo instruyó el jefe del Poder Legislativo, diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Nacional), en respuesta a la solicitud de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante (PSUV/Miranda), encabezará la comisión. Conforman también la instancia los parlamentarios Jorge Arreaza (PSUV/Nacional) y América Pérez (PSUV/Nva. Esparta). Asimismo, la integrarán los diputados Carolina García Carreño (PSUV/Lara), Willy Medina (PSUV/Táchira), Tania Díaz (PSUV/Nacional), Jehyson Guzmán (PSUV/Mérida), Nicolás Maduro Guerra (PSUV/Dtto. Capital), Amelia Belisario (PJ/Aragua), Luis Romero (AP/Nacional) y Rubén Limas (AD/Nacional).

Asamblea Nacional de Venezuela, 29 de septiembre de 2026, Ley contra el Odio, TSJ y otros temas

Jorge Rodríguez pidió a la comisión especial trabajar de inmediato en la formación y redacción del proyecto de reforma de ley, y explicó la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente para la consideración de una reforma de Ley Constitucional en su artículo tercero. En tal sentido, detalló que esta iniciativa puede surgir del 15 % de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, del 30 % de los integrantes de la Asamblea Nacional, o del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros.

De igual forma, indicó que la iniciativa debe ser remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que se pronuncie sobre su conformidad con la Constitución y la Ley Constitucional antes de su discusión y aprobación. Precisó que se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, y se discutirá según el procedimiento constitucional para la aprobación de leyes orgánicas.

El parlamentario ordenó remitir la comunicación oficial del presidente de la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para cumplir con los extremos del artículo 3 de la Ley Constitucional, donde se anexó la carta enviada por la presidenta Delcy Rodríguez.

Programa para la Paz y la Convivencia Democrática dio apoyo

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática respaldó este martes la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, impulsada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la instancia señaló que “la decisión de avanzar en la despenalización de las conductas previstas en este instrumento normativo representa un paso importante y necesario hacia la transformación del sistema de justicia penal en Venezuela”.

El Programa destacó que la reforma plantea un espacio para el debate seguro y reiteró su llamado a continuar promoviendo acciones orientadas a la paz y la convivencia democrática.

Texto completo de la carta de la Presidenta Rodríguez