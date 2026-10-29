Muere Patrick Stewart, actor de “Viaje a las estrellas” y “X-Men”

 • 0 Comentarios

El actor británico Patrick Stewart, que se convirtió en una gran estrella de Hollywood gracias a sus papeles en las franquicias de Viaje a las estrellas y X-Men, murió a los 86 años, según un comunicado oficial difundido este jueves.

  

Texto: Agencias

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, indicó el anuncio.

El actor, originario de la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, se subió a los escenarios británicos con la Royal Shakespeare Company antes de cruzar el Atlántico hasta Estados Unidos, donde labró una aclamada carrera.

Sus papeles más conocidos en Hollywood fueron el del capitán Jean-Luc Picard en Viaje a las estrellas: La nueva generación y el del profesor Charles Xavier en varias películas de X-Men y otras producciones relacionadas de Marvel.

“Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimos de interpretaciones imborrables en todos los géneros”, agregó el comunicado.

“Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines más remotos del universo cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más icónica de la ciencia ficción a bordo de la nave estelar Enterprise”, destacó.

Posiciones políticas

Stewart afirmó en varias ocasiones que su postura política se basaba en la creencia en la justicia y la igualdad. Se consideraba socialista y era miembro del Partido Laborista británico. Declaró: “Mi padre era un sindicalista muy convencido, y esos principios fundamentales del laborismo quedaron arraigados en mí”.

Se mostró crítico con la guerra de Irak y con la legislación del gobierno británico en materia de libertades civiles, en particular con sus planes de ampliar a 42 días el periodo de detención sin cargos para los sospechosos de terrorismo en 2008.

 

 

Cinemateca Nacional exhibirá diez clásicos del cine venezolano restaurados

Cinemateca Nacional exhibirá diez clásicos del cine venezolano restaurados

octubre 24, 2026
Delcy Rodríguez anuncia acuerdo con la Mesa de Diálogo para liberar el oro en Reino Unido

Delcy Rodríguez anuncia acuerdo con la Mesa de Diálogo para liberar el oro en Reino Unido

octubre 23, 2026
Estrenan película La Última Semana de Jesús con numeroso talento venezolano

Estrenan película "La Última Semana de Jesús" con numeroso talento venezolano

octubre 22, 2026
CNAC impulsa consulta pública del Plan de la Cinematografía Nacional

CNAC impulsa consulta pública del Plan de la Cinematografía Nacional

octubre 14, 2026
Cineasta Tomás Varela representará a Venezuela en la sesión internacional La Creatividad que Une en Moscú

Cineasta Tomás Varela representará a Venezuela en la sesión internacional "La Creatividad que Une" en Moscú

septiembre 28, 2026
La parroquia ecológica de Caracas se prepara para la primera edición del Festival de Cine Caricuao 2026

La parroquia ecológica de Caracas se prepara para la primera edición del Festival de Cine Caricuao 2026

septiembre 18, 2026
Documental Naza, en el que soldados israelíes confiesan premeditación tras genocidio palestino, desata violencia contra sus creadores

Documental Naza, en el que soldados israelíes confiesan premeditación tras genocidio palestino, desata violencia contra sus creadores

septiembre 17, 2026
Muere Patricio Guzmán, autor de La Batalla de Chile y el más grande documentalista chileno

Muere Patricio Guzmán, autor de "La Batalla de Chile" y el más grande documentalista chileno

septiembre 17, 2026
Película Puerteños se estrena este 17 de septiembre en las salas de cine del país

Película "Puerteños" se estrena este 17 de septiembre en las salas de cine del país

septiembre 16, 2026
guest

0 Comentarios