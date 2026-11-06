Visita a la farmacéutica Grupo Leti en Guarenas

Delcy Rodríguez prevé que Venezuela recupere el 100% de su capacidad industrial en los próximos cinco años

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La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, planteó que se alcanzará el 100 % de la capacidad industrial instalada en el país durante los próximos cinco años, ello durante una visita a las instalaciones de laboratorios Grupo Leti.Señaló que la planta proyecta cerrar 2026 con una producción de 66 millones de unidades farmacéuticas, y resaltó su infraestructura robotizada.

  

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Al destacar el potencial de la industria farmacéutica venezolana para abastecer el mercado nacional y ampliar su presencia en destinos internacionales, aseveró que “estamos viendo aquí es el modelos que queremos para nuestro país: un modelo cuya capacidad industrial esté al 100%”.

Delcy Rodríguez visitó Grupo Leti (farmacéutica) en Guarenas
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Durante un recorrido por las instalaciones del Grupo Leti, ubicadas en Guarenas, estado Miranda, la jefa de Estado conoció los procesos de producción, almacenamiento y distribución de esta empresa, que cuenta con 76 años de trayectoria en el país, así como señaló que el fortalecimiento de la capacidad industrial constituye una prioridad para los próximos años.

La Mandataria Nacional estuvo acompañada por la vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Dra. Isabel Iturria, y el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado.

La Jefa de Estado reiteró las medidas anunciadas este miércoles para la simplificación de trámites dirigidos a los exportadores, e indicó que el Grupo Leti comercializa sus productos en países de Suramérica y Centroamérica, por lo que podrían beneficiarse con este decreto.

“Que lo hecho en Venezuela cruce fronteras con una calidad extraordinaria, que lo hecho en Venezuela se convierta en nuestro principal embajador para mostrar las bondades, las virtudes del modelo económico venezolano, pero también de nuestras capacidades y a lo que yo he llamado capacidad industrial 100% en Venezuela. Eso va a ser nuestra meta para los próximos cinco años, capacidad industrial plena en Venezuela”, afirmó.

Delcy Rodríguez destacó que las importaciones de productos terminados se redujeron 31%, mientras se incrementó la importación de insumos destinados a la producción farmacéutica.

De igual forma, hizo referencia a la articulación con el Consejo Nacional de Economía y las gestiones de financiamiento con organismos multilaterales, que contemplan recursos estimados en 17.000 millones de dólares para los sectores público y privado.

“Felicito al Grupo Leti por el trabajo que demuestran, por el empleo que podamos garantizar para dar empleo a los trabajadores y a las trabajadoras de Venezuela, garantizar sus ingresos, remuneraciones, crear esa felicidad social y al mismo tiempo (…) crear una clase productora competitiva para lo que viene de hecho en Venezuela llevado a la exportación”, añadió.

El Grupo Leti dispone de seis plantas especializadas, siete laboratorios de calidad e investigación y desarrollo, y un portafolio de 250 productos esenciales para atender distintas patologías, entre ellas hipertensión, diabetes y afecciones respiratorias y gastrointestinales.

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