Delcy Rodríguez da detalles sobre el Acuerdo Petrolero suscrito con Estados Unidos (+Video)

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió una alocución este sábado en la noche brindando más información sobre el acuerdo firmado con el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), para la explotación conjunta de campos petroleros y bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Braci Roa)

“Este proyecto binacional, suscrito por 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios” solamente con el acuerdo binacional Venezuela-Estados Unidos. “Pero nuestra meta va más allá, con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell, BP, entre otros”.

Alocución especial de Delcy Rodríguez sobre acuerdo petrolero con EE.UU., 29 agosto en la noche

Indicó Rodríguez que, “tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril —que puede ser más, puede ser menos—, los ingresos de nuestro país llegarían a un total de 209 mil 335 millones de dólares para el Estado venezolano”.

“Esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país”, explicó.

La Jefa de Estado detalló que el proyecto binacional contempla el desarrollo de 8 bloques verdes (“greenfields“, áreas de exploración o explotación completamente nuevas, donde no existen operaciones previas ni infraestructura desarrollada) ubicados en la Faja Petrolífera del Orinoco, “con regalías (de al menos) 16% e impuesto sobre la renta de 34%“.

Lo comparó con el proyecto realizado hace 30 años, durante la Apertura Petrolera (1992-1999), para el desarrollo de cuatro bloques verdes en la Faja Petrolífera de Orinoco, en el que las regalías eran del 1% y 34% de impuesto sobre la renta.

“Hay algo que debe quedar absolutamente claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología y capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones”, explicó la Jefa de Estado.

Lo que pone cada parte

Indicó que, en el acuerdo, “Venezuela aporta petróleo, su industria y la experiencia de sus trabajadores durante más de 100 años. Estados Unidos aporta capital y tecnología necesaria para recuperar y desarrollar esos activos. Venezuela recibe a cambio producción, empleo, inversión en infraestructura, mayores ingresos para el Estado, encadenamientos productivos para la industria nacional”.

Indicó que el proyecto permitirá “apalancar la recuperación del país y avanzar en las mejoras que todos los venezolanos queremos, necesitamos y merecemos. Por eso escogimos el camino de la diplomacia con los Estados Unidos de América, para transformar nuestra diferencia en cooperación, y esa cooperación en inversión, producción, bienestar, resultados concretos para los venezolanos”.

Agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y al secretario de Estado de ese país, Marco Rubio “por el esfuerzo que tanto su gobierno como nuestro gobierno” realizaron para alcanzar este acuerdo.

“Los venezolanos tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores. Y el objetivo de desarrollarlos debe ser que esa riqueza vuelva a convertirse en producción, oportunidades, bienestar y futuro para nuestro país”.

Transcripción

A continuación, una transcripción de las palabras de la Presidenta encargada: