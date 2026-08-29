Delcy Rodríguez da detalles sobre el Acuerdo Petrolero suscrito con Estados Unidos (+Video)

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió una alocución este sábado en la noche brindando más información sobre el acuerdo firmado con el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), para la explotación conjunta de campos petroleros y bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Texto: Alba Ciudad (Luigino Braci Roa)
“Este proyecto binacional, suscrito por 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios” solamente con el acuerdo binacional Venezuela-Estados Unidos. “Pero nuestra meta va más allá, con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell, BP, entre otros”.
Indicó Rodríguez que, “tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril —que puede ser más, puede ser menos—, los ingresos de nuestro país llegarían a un total de 209 mil 335 millones de dólares para el Estado venezolano”.
“Esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país”, explicó.
La Jefa de Estado detalló que el proyecto binacional contempla el desarrollo de 8 bloques verdes (“greenfields“, áreas de exploración o explotación completamente nuevas, donde no existen operaciones previas ni infraestructura desarrollada) ubicados en la Faja Petrolífera del Orinoco, “con regalías (de al menos) 16% e impuesto sobre la renta de 34%“.
Lo comparó con el proyecto realizado hace 30 años, durante la Apertura Petrolera (1992-1999), para el desarrollo de cuatro bloques verdes en la Faja Petrolífera de Orinoco, en el que las regalías eran del 1% y 34% de impuesto sobre la renta.
“Hay algo que debe quedar absolutamente claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología y capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones”, explicó la Jefa de Estado.
Lo que pone cada parte
Indicó que, en el acuerdo, “Venezuela aporta petróleo, su industria y la experiencia de sus trabajadores durante más de 100 años. Estados Unidos aporta capital y tecnología necesaria para recuperar y desarrollar esos activos. Venezuela recibe a cambio producción, empleo, inversión en infraestructura, mayores ingresos para el Estado, encadenamientos productivos para la industria nacional”.
Indicó que el proyecto permitirá “apalancar la recuperación del país y avanzar en las mejoras que todos los venezolanos queremos, necesitamos y merecemos. Por eso escogimos el camino de la diplomacia con los Estados Unidos de América, para transformar nuestra diferencia en cooperación, y esa cooperación en inversión, producción, bienestar, resultados concretos para los venezolanos”.
Agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y al secretario de Estado de ese país, Marco Rubio “por el esfuerzo que tanto su gobierno como nuestro gobierno” realizaron para alcanzar este acuerdo.
“Los venezolanos tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores. Y el objetivo de desarrollarlos debe ser que esa riqueza vuelva a convertirse en producción, oportunidades, bienestar y futuro para nuestro país”.
Transcripción
A continuación, una transcripción de las palabras de la Presidenta encargada:
Ayer anunciamos un histórico acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos que tendrá un gran impacto en la vida de todos los venezolanos en el mediano y largo plazo.
Estamos decididos en la Venezuela del futuro próspero, que podamos tener los venezolanos, las venezolanas, una mirada hacia el futuro dentro de un año, 5 años, 10 años, 50 años, estamos pensando en la Venezuela del futuro.
Como todos lo saben, nuestro país tiene las mayores reservas petroleras del mundo, pero tener recursos bajo tierra no es suficiente. Necesitamos inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva para convertir esa riqueza en bienestar para nuestra gente.
De nada sirve tener nuestras reservas petroleras bajo tierra únicamente para que aparezca en una estadística o en una contabilidad y podamos decir “somos el país con la mayor reserva del mundo”, cuando no podemos convertirlo y traducirlo en desarrollo para Venezuela.
Nuestras reservas deben convertirse en bienestar, prosperidad y felicidad para este país y permitirnos recuperar nuestra capacidad productiva para consolidarnos como una potencia energética y productiva.
De esta manera, no solo generamos mejores ingresos, servicios públicos, salud, educación, vialidad para nuestro pueblo, sino que aportamos a la seguridad energética del hemisferio y contribuimos a un mercado energético internacional más equilibrado y estable.
Este acuerdo parte de una premisa muy sencilla: cada parte aporta aquello que puede hacer mejor.
Venezuela aporta petróleo, su industria y la experiencia de sus trabajadores durante más de 100 años. Estados Unidos aporta capital y tecnología necesaria para recuperar y desarrollar esos activos.
Venezuela recibe a cambio producción, empleo, inversión en infraestructura, mayores ingresos para el Estado, encadenamientos productivos para la industria nacional.
Los beneficios se pierden de vista. Este proyecto binacional, suscrito por 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios.
Esto solamente con el acuerdo binacional Venezuela-Estados Unidos. Pero nuestra meta va más allá, con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell, BP, entre otros.
Queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico nacional.
Y aquí hay una pregunta legítima que todo venezolano tiene derecho a hacer: ¿Cuánto recibe Venezuela?
Tomando como referencia un precio de $65 por barril —que puede ser más, puede ser menos—, pero los ingresos de nuestro país llegarían a un total de $209,335 millones para el Estado venezolano.
En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de $19 ingresan directamente a nuestro país.
El último, quiero recordar, gran proyecto para el desarrollo de cuatro bloques verdes, Greenfields, en la faja petrolífera de Orinoco, fue con las asociaciones estratégicas durante la apertura petrolera hace 30 años, con regalías de 1% y 34% de impuesto sobre la renta.
Este proyecto binacional contempla el desarrollo de 8 bloques verdes, Greenfields, en la faja, con regalías mínimas del 16% e impuesto sobre la renta de 34%.
Todo esto, ¿qué permitirá? Apalancar la recuperación del país y avanzar en las mejoras que todos los venezolanos queremos, necesitamos y merecemos.
Por eso escogimos el camino de la diplomacia con los Estados Unidos de América, para transformar nuestra diferencia en cooperación, y esa cooperación en inversión, producción, bienestar, resultados concretos para los venezolanos.
Agradezco al presidente Donald Trump, al secretario Rubio, a su gobierno, por el esfuerzo que tanto su gobierno como nuestro gobierno, todo el equipo venezolano que dedicó tiempo para alcanzar este acuerdo.
Pero hay algo que debe quedar absolutamente claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones.
Los venezolanos tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores.
Y el objetivo de desarrollarlos debe ser que esa riqueza vuelva a convertirse en producción, oportunidades, bienestar y futuro para nuestro país.
Ese es el compromiso de todos: una Venezuela que renace para mejorar la vida de cada venezolano.
Sigo pidiendo, orando a Dios para que su protección se mantenga sobre nuestra patria y sobre nuestro pueblo.