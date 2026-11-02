Delcy Rodríguez firma cuatro reglamentos de leyes aprobados en la Mesa de Mujeres por la Paz

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aprobó cuatro reglamentos presentados por la Mesa de Mujeres por la Paz y la Convivencia Democrática dirigidos a la protección social de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y adultos mayores.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Tras un encuentro que con representantes de distintos entes e integrantes de la Mesa de Mujeres por la Paz y la Convivencia Democrática, además de sectores políticos y sociales, la mandataria procedió a estampar su rúbrica para suscribir los reglamentos de las siguientes leyes:

Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia

Ley para la Atención Integral para las Personas con Trastorno del Espectro Autista

Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes

Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Persona Adultas Mayores.

“Es un llamado a la familia y sociedad venezolana, que actuemos como una familia unida. Porque sí hay espacios para hacerlo y definir un camino en común”, señaló la presidenta al firmar las normas.

Delcy Rodríguez en encuentro sobre reivindicaciones a las mujeres venezolanas, 2 de noviembre 2026

Rodríguez precisó que “hoy hemos suscrito cuatro acuerdos que nacieron desde las visiones distintas de ustedes, su esfuerzo pero que nos llevan a un camino común”. Enfatizó que estos reglamentos deben reflejar el esfuerzo de una nación enfocada en dirimir sus contradicciones políticas en los espacios democráticos previstos en la Constitución.

Asimismo, la mandataria hizo un llamado formal a la cohesión nacional tras recordar los años de agresiones económicas contra el país. “Yo aspiro que esta Venezuela que ha pasado más de una década de bloqueo, de penurias y bloqueo espiritual actúe como una sola Venezuela y lleve su nombre a lo más alto. ¡Basta ya de estigmatizar el gentilicio venezolano! ¡Tenemos que estar unidos!”, enfatizó al exhortar al sector femenino a mantenerse al frente de estas tareas.

Profundización de los reglamentos

Durante la actividad, Rodríguez aprovechó el espacio para aprobar la creación de casas de abrigo para las mujeres víctimas de violencia y así brindar espacios seguros. “Que la mujer sepa a donde puede ir, que la mujer sepa con quien puede contar, quien la puede escuchar y quien la puede acompañar en esta batalla, que sepan que no están solas (…) Que ninguna mujer víctima de la violencia sienta que está sola y abandonada, para eso estamos unidas las mujeres”.

Con respecto a la atención a las personas dentro del espectro autista, la mandataria exhortó a que todos los programas sociales y gubernamentales tengas un espacio para su atención. “Para que la familia venezolana sienta que de verdad hay un apoyo”.

Rodríguez precisó que la ley de atención a los adultos mayores es la retribución a un sector “que ha sido muy golpeado por las sanciones y el bloqueo” y aseguró que los avances económicos del país, deben incluir beneficios a los abuelos y abuelas. “Yo hice el anuncio que, junto a las juntas de condominios, con el trabajo que estamos haciendo (…) de viviendas, hemos encontrados muchos abuelos solos (…) he pedido un equipo de salud atenderlos y a levantar sus necesidades”, señaló.

Propuestas legislativas de las parlamentarias

El paquete de normativas aprobado en la jornada surgió de una serie de propuestas redactadas por diputadas a la Asamblea Nacional a través de la Mesa de Mujeres por la Paz y la Convivencia Democrática. La diputada Asia Villegas destacó que estos instrumentos actúan como herramientas pedagógicas para guiar el desempeño de los funcionarios públicos y evitar interpretaciones arbitrarias de la ley.

“No podemos desgreñar lo que ha sido el proceso de encuentro y de construcción colectiva de los más disímiles sectores políticos de las mujeres que militamos en diferentes banderas de lucha. Creo que ese proceso es tan rico como el mismo resultado”, apuntó la parlamentaria durante su intervención.

Asimismo, resaltó la relevancia que tiene la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, con respecto a la atención preferencial en el sistema de salud y transporte.

De igual manera, se pronunció sobre la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes. “Los reglamentos es el cómo, pero además los reglamentos nos permiten aterrizar ese sueño que plasmamos (…). Creo que son dos reglamentos importantísimos, el espíritu y más que el espíritu, la conciencia absoluta de creerle a los niños y a las niñas”, señaló.

Por su parte, la diputada Iris de Franca calificó el Reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como un paso para saldar una deuda tras 19 años de vigencia del texto original.

Espacio de reivindicación a la mujer

La cita celebrada en el Palacio de Miraflores reunió a representantes de diversos entes gubernamentales y movimientos sociales. En el inicio de la actividad, la ministra para la Educación Universitaria y coordinadora del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, Ana María Sanjuán, expresó su satisfacción por la edificación de espacios dirigidos al consenso, la unidad y la preservación de la estabilidad nacional.

“Tenemos ya la tarea cumplida de la primera fase de la Mesa de Mujeres por la Paz y la Convivencia Democrática. Han logrado (…) los mejores reglamentos posibles para mejorar la vida, sobre todo la prevención de la violencia contra la mujer, la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes”, señaló la ministra.

En ese mismo orden de ideas, Sanjuán señaló: “creo que lo logramos, el programa está muy feliz por esto y bueno, seguimos adelante construyendo espacios para el consenso, la paz y la convivencia democrática”.

Las delegaciones presentes coincidieron en la necesidad de mantener el respaldo activo a las decisiones jurídicas adoptadas durante la sesión. Las mesas de trabajo evaluaron la aplicación efectiva de los nuevos marcos regulatorios en el territorio nacional. Con este paso, el Gobierno Nacional reafirmó su compromiso con el desarrollo integral y el resguardo social de las mujeres venezolanas.