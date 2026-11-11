Delcy Rodríguez y Lula acuerdan relanzar la relación bilateral y ampliar inversiones petroleras brasileñas en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron este miércoles un encuentro bilateral en Antalya, Turquía, al margen de la COP31, en el que acordaron retomar plenamente las relaciones entre ambos países al más alto nivel y avanzar en una agenda de cooperación económica que incluye la ampliación de inversiones brasileñas en el sector petrolero venezolano .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Prensa Presidencial

Próximos pasos: visita ministerial y negociaciones comerciales

Como primer resultado concreto del encuentro, ambos mandatarios acordaron que el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, viaje a Venezuela antes de que finalice el año para discutir las posibles inversiones en el sector petrolero . La fecha exacta de la visita aún no ha sido definida .

En el plano comercial, Lula manifestó su interés en dar continuidad a las negociaciones sobre la revisión del **Acuerdo de Complementación Económica n.º 69 (ACE-69)** y sobre los aranceles que Venezuela aplica a los automóviles brasileños . Rodríguez sugirió que Brasil envíe una delegación negociadora a Caracas para tratar estos temas .

Un encuentro con significado político

Se trata del primer encuentro presencial entre ambos mandatarios desde que Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada, en un contexto marcado por la distancia que Lula había tomado del chavismo tras las elecciones de julio de 2024 . El comunicado del Palacio del Planalto subrayó que ambos expresaron su “disposición a retomar plenamente el relacionamiento bilateral, al más alto nivel” .

Lula también reafirmó su determinación de estrechar relaciones con todos los países de América del Sur en su próximo mandato, que comenzará en enero de 2027 .

Valoración de Rodríguez

A través de sus redes sociales, la presidenta Rodríguez calificó el encuentro como “fructífero” y destacó que permitió “reafirmar nuestra voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales y avanzar en una agenda de cooperación en distintos ámbitos de interés común” .

Asimismo, señaló que fue acordada la revisión de “nuestros acuerdos comerciales” y que exploraron “nuevas oportunidades para dinamizar el intercambio económico, impulsar las inversiones y profundizar los lazos de amistad y cooperación entre Venezuela y Brasil, en beneficio de nuestros pueblos” .

El intercambio bilateral entre ambos países sumó unos 837 millones de dólares el año pasado, según el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, una cifra muy lejana al máximo de 5.100 millones de dólares alcanzado en 2008 .