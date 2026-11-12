Delcy Rodríguez anuncia en la COP31 la creación del Plan Venezuela Vive para la protección ambiental

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación del Plan Venezuela Vive, con el fin de avanzar en la protección de los bosques, las aguas, los océanos y la biodiversidad.

Texto: Últimas Noticias

“He decidido crear, como presidenta encargada, el Plan Venezuela Vive para articular todos los planes, programas y esfuerzos que permitan proteger nuestros bosques, aguas y océanos, la biodiversidad y la acción climática”, expresó la jefa de Estado durante su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Türkiye (Turquía).

Delcy Rodríguez, discurso en la COP31 en Türkiye (Turquía)

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, la mandataria nacional presentó las líneas de acción ambiental de Venezuela y reafirmó la importancia de avanzar hacia un modelo de desarrollo que combine el aprovechamiento de los recursos energéticos con la protección de la naturaleza.

Durante su intervención en la cumbre, la presidenta Delcy Rodríguez recalcó que la protección de los ecosistemas marinos es fundamental para preservar la vida, la pesca y la seguridad alimentaria.

Además, indicó que más del 64% del territorio nacional está protegido por ley, cerca del 22% corresponde a parques nacionales y, desde 2018, se han reforestado casi 70.000 hectáreas.

“Nuestra historia es fuente viva de la lucha por el planeta. En 1825, en Chuquisaca, el Libertador Simón Bolívar ordenó proteger las fuentes de agua y sembrar un millón de árboles. Esa vocación por la vida llega hasta hoy. Más del 64% de nuestro territorio está protegido por ley y cerca del 22% son parques nacionales. Desde 2018 hemos reforestado casi 70.000 hectáreas y hoy el 80% de nuestra generación eléctrica proviene de fuentes hidroeléctricas”, añadió la presidenta Delcy Rodríguez.

Recordó además que, en estos momentos, Venezuela está trabajando para ampliar la matriz energética con fuentes renovables, entre ellas la energía fotovoltaica, y aseveró que la transición energética debe considerar las condiciones económicas y sociales de cada nación.

“En Venezuela, las comunidades organizadas y los movimientos ambientalistas cuidan cada día ríos, viveros y semillas, y este mismo año más de medio millón de venezolanos han levantado sus propios mapas de riesgo (…) Nuestro país es también un país energético; creemos que no existe contradicción inevitable entre el desarrollo energético y la protección ambiental, porque una transición justa no apaga economías, las transforma”, agregó.

Recordó que Venezuela “aporta apenas el 0,39% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y nuestros ecosistemas fungen además como un pulmón de vida en el planeta, absorbiendo 1,8 toneladas de carbono por cada tonelada que emitimos”.

Por esta razón, en su discurso, la mandataria venezolana defendió el derecho soberano del país a desarrollar, de manera responsable, la industria petrolera y energética.

“Defendemos así nuestro derecho soberano a potenciar, responsablemente, nuestra industria petrolera y energética como un gran motor para el desarrollo nacional, pero también reconocemos la importancia de las medidas de adaptación y mitigación, así como de aquellas de carácter restitutivo ante pérdidas y daños. Se puede crecer protegiendo y cuidando al mismo tiempo el ambiente”, puntualizó.

Reiteró que la transformación ambiental requiere cooperación internacional, financiamiento climático y transferencia tecnológica, especialmente para los países en desarrollo, a quienes, indicó la Mandataria Nacional, se requieren “310.000 millones de dólares al año para adaptarse, pero reciben menos de 26.000 millones”.

“Nuestro país viene reduciendo la intensidad de quema por barril durante cuatro años consecutivos. Modernizar Venezuela es también reducir aún más sus emisiones. Esta transformación requiere cooperación internacional, recursos y respeto por la soberanía y las circunstancias nacionales; por ello, reiteramos el llamado a los países desarrollados a cumplir sus compromisos de financiamiento climático, transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades”, manifestó.

Recalcó la importancia de fortalecer las medidas de adaptación, mitigación y atención de pérdidas y daños asociados al cambio climático.

“Desde la Venezuela que renace, abogamos por una justicia climática equitativa y efectiva y reafirmamos nuestra determinación de contribuir a un futuro donde la protección de la Madre Tierra, la armonía con la naturaleza y el bienestar de nuestros pueblos avancen de la mano”, destacó.

Por otra parte, agradeció a Tûrkiye y al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdoğan por su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras los sismos registrados el pasado mes de junio.